Δωρεά οργάνων: έδωσε ζωή σε 4 συνανθρώπους μας

"Δώρα ζωής" σε τέσσερις ασθενείς έκανε μια 54χρονη που έχασε την δική της μάχη.



Μια μεγάλη «γέφυρα ζωής» μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τέσσερις συνανθρώπους μας στήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες, με αφετηρία τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ερρίκος Ντυνάν και τη δωρεά οργάνων από 54χρονη ασθενή που έχασε τη δική της μάχη, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία.

Η οικογένεια της άτυχης ασθενούς, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών, της οποίας διαπιστώθηκε ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους έπειτα από τις απαιτούμενες κλινικές εξετάσεις, πήρε τη γενναία απόφαση να κάνει «δώρο ζωής» σε άλλους ασθενείς, προσφέροντας ζωτικά όργανά της. Ακολούθησε μια πολύωρη επιχείρηση για τη λήψη οργάνων, που κινητοποίησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, υπό τη γενική εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ο οποίος καθόρισε και την επιλογή των ληπτών.

Ειδικότερα, βρέθηκαν συμβατοί ασθενείς για την καρδιά (στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο), το ήπαρ (στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης) και τους νεφρούς της άτυχης δότριας (με λήπτες δύο συμβατούς νεφροπαθείς που νοσηλεύονται στο Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας και το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα).

