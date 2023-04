Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Μπέικον… τέλος και επίσημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «πράσινη» ΚΑΕ έλυσε το συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ.



Παρελθόν από το ρόστερ της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ντουέιν Μπέικον, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ έλυσε το συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ, λόγω των πειθαρχικών παραπτωμάτων, στα οποία υπέπεσε ο παίκτης.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο έλαβε χώρα την παραμονή του προχθεσινού αγώνα με τον Κολοσσό στη Ρόδο, εξαιτίας του οποίου αποκλείστηκε από την αποστολή για τον αγώνα με τους «θαλασσί».

Μετά την εξέλιξη αυτή, το «τριφύλλι» θα συνεχίσει στα πλέι οφ της Basket League με πέντε ξένους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: “είναι τελείως στημένη η καταγγελία για βιασμό” (βίντεο)

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Πισπιρίγκου: “Ήταν ψυχρή και απρόσιτη” - Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες