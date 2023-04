Πολιτική

Εκλογές - ΠΑΣΟΚ: υπόμνημα στον Άρειο Πάγο για το κόμμα Κασιδιάρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στο υπόμνημα που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την συμμετοχή του κόμματος "Έλληνες" στις εκλογές.

Yπόμνημα στον 'Αρειο Πάγο κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατά της συμμετοχής του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές. Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου εξηγεί τους λόγους αναφέροντας ότι «το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής έχει διαχρονικά μέτωπο με την ακροδεξιά και την εγκληματική δραστηριότητά της, με το μανδύα πολιτικού κόμματος».

Τονίζει ότι είναι «συνεπές στη στάση του στη Βουλή κατά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων, κατέθεσε σήμερα υπόμνημα στον 'Αρειο Πάγο, όπως προβλέπεται από τον εκλογικό νόμο» ενώ στο υπόμνημα αναφέρεται αναλυτικά στη συνταγματικότητα του νομοθετικού πλαισίου.

Το ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζητεί από τον 'Αρειο Πάγο να μην ανακηρύξει τους συνδυασμούς του κόμματος «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη.

Θέτει ακόμα στην κρίση του Δικαστηρίου τις μεθοδεύσεις Κανελλόπουλου-Κασιδιάρη, ώστε να εξεταστεί αν συντρέχει περίπτωση να αποκλειστεί και το κόμμα ΕΑΝ.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - η σύζυγός του στον ΑΝΤ1:Ήμουν πεπεισμένη ότι θα έχει θετική έκβαση (βίντεο)

Ξυλοδαρμός 11χρονου μέσα στο σχολείο: Έχασε τις αισθήσεις του, παραμένει σε νοσοκομείο

Πισπιρίγκου: “Ήταν ψυχρή και απρόσιτη” - Τι κατέθεσαν οι νοσηλεύτριες