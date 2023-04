Κοινωνία

Τέμπη: απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης του επιθεωρητή του ΟΣΕ στη Λάρισα

Νωρίτερα, ποινική δίωξη ασκήθηκε σε πρώην Πρόεδρο του ΟΣΕ για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του επιθεωρητή του ΟΣΕ στη Λάρισα, στον οποίο έχουν αποδοθεί ευθύνες για την τραγωδία στα Τέμπη.

Η απόφαση σύμφωνα με την ΕΡΤ καθαρογράφηκε, υπογράφηκε και θα σταλεί την τρίτη στον προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών.

Παράλληλα, ο Εφέτης Ανακριτής συνεχίζει την έρευνα, αναμένοντας το πόρισμα που έχουν ζητήσει οι ανακριτικές αρχές που είναι μέρος της ογκώδους δικογραφίας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής είναι πιθανόν να ασκηθούν και νέες διώξεις ή να επεκταθούν οι υπάρχουσες.

Ποινική δίωξη στον πρώην Πρόεδρο του ΟΣΕ

Ποινική δίωξη άσκησε σήμερα ο εποπτεύων την έρευνα για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας Σταμάτης Δασκαλόπουλος, κατά του πρώην πρόεδρου του ΟΣΕ και δύο μελών της επιτροπής για την υπόθεση της μετάταξης του σταθμάρχη.

Η δίωξη είναι και για τους τρεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Σε δήλωση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Άκη Σκέρτσου τονίζεται ότι «Από την πρώτη στιγμή μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δεσμευτήκαμε για ταχεία απόδοση ευθυνών. Η δικαιοσύνη προχωράει στην διερεύνηση, όπως φαίνεται, χωρίς καθυστερήσεις κι έχουμε εμπιστοσύνη στην κρίση της. Δεν πρόκειται να μείνει καμία σκιά. Το οφείλουμε στις οικογένειες. Το απαιτεί η κοινωνία».

