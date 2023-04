Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι πρώτες εκλογές θα δείξουν ποιος θα κυβερνήσει

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τον Peter Spiegel. Τι είπε για τις εκλογές, την οικονομία και την Τουρκία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο forum των Δελφών με τον Peter Spiegel αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας.«Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα για μειώσει το χρέος της. Έφερε επενδύσεις , νέες δουλειές και η ανάπτυξη βοήθησε για να στηρίξουμε νοικοκυριά», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Ένας δρόμος υπάρχει. Καινοτομίες και την επόμενη τετραετία να αυξήσουμε τους μισθούς, τον κατώτατο και το μέσο μισθό κατά 25%», σημείωσε ενώ είπε πως επιμένει στη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τη μεσαία τάξη, αλλά με προσοχή, ώστε να μην διακινδυνεύσει η δημοσιονομική πειθαρχία.

Για τις εκλογές είπε ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στο δρόμο που έχει χαράξει. Σημείωσε πως ο πληθωρισμός δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, ενώ η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ είναι να μοιράζει υποσχέσεις και λεφτά. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι πολίτες πιέζονται από το πληθωρισμό και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση τους στήριξε, καθώς δημιούργησε δημοσιονομικό χώρο.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις επενδύσεις που ήρθαν στη χώρα, στον τουρισμό, στις φαρμοκοβιομηχανίες αλλά και σε άλλες που μπορούν ακόμη να έρθουν.

Για την ψηφιοποίηση του κράτους είπε ότι έχουν γίνει πολλά, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα και να είναι πλήρως ψηφιοποιημένο το δημόσιο το 2027.

Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη έθεσε ως στόχο ο χρόνος απονομής να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και τη γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων.

Για τα Τέμπη έκανε λόγο για σοκαριστικό δυστύχημα, για γροθιά στο στομάχι που δεν έπρεπε να συμβεί. «Το θέμα είναι τώρα πώς μαθαίνεις από τα λάθη σου», είπε.

Για τις εκλογές είπε επίσης πως ό,τι υποσχέθηκε το 2019 το έκανε και γι'αυτό νομίζει ότι οι πολίτες θα εμπιστευτούν πάλι τη ΝΔ. «Καθημερινά βλέπω πολίτες. Ο κόσμος θέλει σταθερότητα και περισσότερες μεταρρυθμίσεις αν τους ρωτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έμαθε τίποτα. Είναι στον ίδιο τόνο. Δεν καταλαβαίνει ότι άλλαξε ο κόσμος», ανέφερε.

Σημείωσε δε ότι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας τα πράγματα είναι μπερδεμένα και έφερε ως παράδειγμα τη Βουλγαρία. «Οι πρώτες εκλογές είναι σημαντικές. Θα δείξουν ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα κυβερνήσει. Το ΠΑΣΟΚ λέει παράξενα πράγματα. Δεν θέλει ούτε Μητσοτάκη, ούτε Τσίπρα αλλά δεν λέει ποιον θέλει για πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι αυτή τη θέση την ακούσει ο κόσμος», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τις υποκλοπές και είπε ότι «πήραμε τα μαθήματα και τα αλλάξαμε όλα στην ΕΥΠ». Υπενθύμισε τι έκανε η κυβέρνηση για τα παράνομα λογισμικά και αναγνώρισε ότι έγιναν λάθη και δεν πρέπει να ξαναγίνουν.

«Οι πολίτες με είδαν να κυβερνάω 4 χρόνια, ενώ είχαν δει και τα 4 χρόνια του κ. Τσίπρα. Η λύση είναι στα χέρια τους», ανέφερε, ενώ είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα τον υποτιμούσε ποτέ. «Έχει επιδείξει πολιτική δεξιοτεχνία. Αλλά ως πρωθυπουργός ήταν καταστροφικός. Έχουμε πολλούς πρωταγωνιστές. Ήταν και ο κ. Βαρουφάκης, ο οποίος τώρα προτείνει αυτό το σύστημα «Δήμητρα». Μη ξεχνάμε τι έγινε το 2015. Θα πάμε τη χώρα μπροστά ή πίσω», συνέχισε μεταξύ άλλων.

Για την Τουρκία αναφέρθηκε σε αυτούς που μιλάνε για «γαλάζια πατρίδα» και σε μία σειρά από προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις. «Πρέπει να πάρει στρατηγική απόφαση. Θέλει να λυθεί το κυπριακό και να αλλάξει τη στάση της με τη Δύση ή θα συνεχίσει μια πολιτική που είναι πιο κοντά με την Κίνα και τη Ρωσία. Έβαψαν στο χάρτη ελληνικά νησιά κόκκινα και αυτό δεν είναι θετικό. Ίσως μετά τις εκλογές επιστρέψουν στην πραγματικότητα. Δεν συζητάμε θέμα συνόρων και εθνικής κυριαρχίας. Ένα θέμα έχουμε μόνο, αυτό των θαλασσίων ζωνών. Τίποτα άλλο. Είμαι ξεκάθαρος», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική μας σχέση με τις ΗΠΑ και σημείωσε ότι στο Κογκρέσο υπάρχει διακομματική συναίνεση για το ρόλο της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο.

