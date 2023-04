Πολιτική

Εκλογές - ΚΚΕ: Μόνο ο λαός σώζει τον λαό (βίντεο)

Το νέο σποτ του ΚΚΕ ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.



«Το ζήσαμε... το ξέρουμε! Σωτήρες δεν υπάρχουν. Μόνο ο λαός σώζει τον λαό με ΚΚΕ δυνατό!» υπογραμμίζει το σποτ του ΚΚΕ για τις βουλευτικές εκλογές.

Το μήνυμα του ΚΚΕ «ντύνει» το τραγούδι «Μικρόκοσμος», σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και ποίηση Ναζίμ Χικμέτ.

Το ΚΚΕ ευχαριστεί ιδιαίτερα την Μαρία Παπαγιάννη για την παραχώρηση της άδειας χρήσης του τραγουδιού «Μικρόκοσμος» του Θ. Μικρούτσικου και τους «KollektivA» για την παραχώρηση της διασκευής.