Εκλογές - Τσίπρας: Θα καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής από φέτος

Σε ερωτήσεις νέων ανθρώπων απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα social media. Τι είπε για την φοιτητική μέριμνα, τις ελλείψεις στα σχολεία και την τραγωδία στα Τέμπη.



Για την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής ήδη από φέτος, εφόσον εκλεγεί προοδευτική κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύτηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας απαντώντας ζωντανά στα κοινωνικά δίκτυα σε ερωτήσεις κυρίως νέων ανθρώπων.

Ο Αλ. Τσίπρας κατηγόρησε για ακόμα μία φορά τον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως ότι με το μέτρο της ελάχιστης βάσης εισαγωγής "κόβουν 20.000 παιδιά από την τριτοβάθμια εκπαίδευση" με "στόχο" να γίνουν "πελατεία" για τα ιδιωτικά κολλέγια. "Το θεωρούμε παράλογο, το θεωρούμε ανήθικο. Θέλω λοιπόν να δεσμευτώ ότι η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής θα είναι μια από τις πρώτες πράξεις της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης και θα ισχύσει από τις εξετάσεις που θα δώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες αυτόν τον Ιούνη", είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε πως αυτό είναι δυνατό να γίνει "νομοθετώντας την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής έτσι ώστε όταν βγουν τα αποτελέσματα το Σεπτέμβρη να ισχύσει ο αλγόριθμος που ίσχυε πριν νομοθετήσει η κ. Κεραμέως". "Πρέπει να το γνωρίζουν οι μαθητές και οι οικογένειες τους. Εμείς θα αποκαταστήσουμε αυτήν την αδικία. Δε θέλουμε τα νέα παιδιά να γίνονται μέρος της δεξαμενής για την ιδιωτική εκπαίδευση και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους και νέες να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και να έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε μία σχολή", σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ "σε βάθος τετραετίας" σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες για τη δημόσια παιδεία στο 5%, κάτι που όπως είπε "σημαίνει διπλασιασμό δαπανών" και "καθηγητών".

Ερωτηθείς εάν θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, ο Αλ. Τσίπρας επισήμανε πως "οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι το μόνο αδιάβλητο που έχουμε σ'αυτή τη χώρα", αν και όπως είπε , δεν είναι "ανθρώπινο". Ωστόσο, υπενθύμισε πως η προηγούμενη κυβέρνηση είχε νομοθετήσει το '18 ένα καινούργιο σύστημα που προέβλεπε τις "πράσινες" και τις "κόκκινες σχολές", δηλαδή αυτές που η ζήτηση ήταν μικρότερη ή ίση με τις διαθέσιμες θέσεις και θα μπορούσαν να περάσουν παιδιά χωρίς εξετάσεις και τις σχολές υψηλού ανταγωνισμού, όπου θα έπρεπε να υπάρχει κάποια "διαγωνιστική διαδικασία". "Βεβαίως η κ. Κεραμέως αυτό το κατήργησε, εμείς έχουμε στόχο να το επαναφέρουμε", σημείωσε.

Σε ερώτηση σχετικά με την φοιτητική μέριμνα, ο Αλ. Τσίπρας άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση γιατί διόρισε ως υπεύθυνο των φοιτητικών εστιών έναν "πρώην πρόεδρο της νεολαίας" κόμματος, ο οποίος "άφησε τις περισσότερες εστίες στο έλεος τους", φέρνοντας ως παράδειγμα τις διαμαρτυρίες φοιτητών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου τον προπερασμένο χειμώνα ότι δεν είχαν θέρμανση σε συνθήκες "χιονιά", ούτε "φύλαξη", με αποτέλεσμα να έχουν συμβεί "δυσάρεστα γεγονότα". Όπως διευκρίνισε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει την "ενίσχυση" και τον "εκσυγχρονισμό" των εστιών σε συγκεκριμένα Πανεπιστήμια της χώρας όπως και έργα για τη δημιουργία νέων εστιών, κάτι που αποτελεί μέρος και του τωρινού "εθνικού σχεδίου" του κόμματος.

Σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική των Επαγγελματικών Λυκείων, ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για "σχέδιο απαξίωσης" της τεχνικής εκπαίδευσης από την σημερινή κυβέρνηση, στηλιτεύοντας την απόφασή της να καταργήσει τα "διετή προγράμματα" που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έδιναν τη δυνατότητα σε αποφοίτους ΕΠΑΛ να σπουδάσουν δωρεάν σε ειδικά προγράμματα στα Πανεπιστήμια. Όπως εξήγησε, αυτά τα προγράμματα είχαν σχεδιαστεί σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τους φορείς αγοράς στις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να δίνεται και "επαγγελματική διέξοδος" στους φοιτητές. "Ακριβώς επειδή αυτά τα προγράμματα ήταν σε δημόσιο Πανεπιστήμιο και δωρεάν δεν άρεσαν και πολύ στον κ. Μητσοτάκη και την κ. Κεραμέως. Θέλουν η κατάρτιση, η εξειδίκευση, οι δεξιότητες να πηγαίνουν κατευθείαν και αυτά στην ιδιωτική εκπαίδευση", τόνισε.

Όσον αφορά τις ελλείψεις στα σχολεία, ο Αλ. Τσίπρας τόνισε την ανάγκη να αυξηθούν σημαντικά οι δαπάνες, προκειμένου να γίνουν διορισμοί και πως στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο τέλος της τετραετίας να φτάσει τους αναπληρωτές στο 5%.

Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις που αφορούσαν τους χαμηλούς μισθούς και τις συνθήκες ζωής και εργασίας των νέων ανθρώπων, ο Αλ. Τσίπρας υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποσχεθεί την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, ενώ πρόσθεσε και το σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με αυξήσεις στα επιδόματα ενοικίου και στήριξη των νεαρών ζευγαριών, κ.α. Επιπλέον, καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι "νομιμοποίησε την εργασιακή ζούγκλα" και τις "απλήρωτες υπερωρίες", υπογραμμίζοντας την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσει το "νόμο Χατζηδάκη" και να επαναφέρει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επιπλέον συμπλήρωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει να στηρίξει περαιτέρω τις καινοτόμες, νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω ενός συστήματος "μικροπιστώσεων" έτσι ώστε να δώσει "προοπτική" σε χιλιάδες νέους ανθρώπους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν μόνοι τους και να μην φύγουν στο εξωτερικό.

Ειδικότερα για την στεγαστική κρίση που χτυπάει τους νέους, μεταξύ άλλων και λόγω του AirBnB, μίλησε για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για μια "τράπεζα στέγης" με στόχο να δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες ανεκμετάλλευτων ακινήτων να χρησιμοποιηθούν για κατοικίες με προσιτό νοίκι, αλλά και για την ρύθμιση του AirBNB μέσω της απαγόρευσης σε νομικά πρόσωπα να εκμεταλλεύονται ακίνητα με αυτόν τον τρόπο.

Απαντώντας σε ερώτηση για την τραγωδία στα Τέμπη και εάν "ξεχάστηκαν", ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θέλει "πάση θυσία" να "ξεχαστεί τί έγινε και γιατί έγινε", ωστόσο, όπως είπε, σήμερα υπήρξε μια "αχτίδα φωτός δικαιοσύνης" αναφερόμενος στη σημερινή είδηση για την ποινική δίωξη στον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ.

"Αυτό που συνέβη, συνέβη γιατί απαξιώθηκε ένα ολόκληρο σιδηροδρομικό δίκτυο. Θέλουν να ξεχάσουμε δηλαδή το συναίσθημα που προκαλεί στον πολίτη ένα κράτος που δε νοιάζεται για τα αυτονόητα. Που φαντάζει όχι απλά εχθρικό αλλά επικίνδυνο για τη ζωή. Αν τα ξεχάσουμε τα Τέμπη, τότε νομίζω ότι θα τα ξαναζήσουμε", είπε, ενώ υπενθύμισε και το ζήτημα με την ιδιωτικοποίηση του νερού, σχολιάζοντας πως για το ΣΥΡΙΖΑ "οι ζωές είναι πάνω από τα κέρδη".

Συνεχίζοντας τις απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, ο Αλ. Τσίπρας κατήγγειλε πως η κυβέρνηση σκόπιμα απέκλεισε τους εποχικούς υπαλλήλους γιατί ξέρουν ότι θα τους "μαυρίσουν" και ζήτησε από τους νέους που μπορούν να ψηφίσουν, να το κάνουν και γι' αυτούς που τους "στέρησαν την ψήφο". Έστειλε, δε μήνυμα σε όλους να προσέλθουν στις κάλπες "ό,τι και να ψηφίζουν" και αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα της απλής αναλογικής, τονίζοντας ωστόσο πως "μόνο εάν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ" και "λάβει ισχυρή λαϊκή εντολή" για να σχηματίσει κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, "θα ηττηθεί η ΝΔ".

Κλείνοντας, μάλιστα, διαμήνυσε πως η κυβέρνηση της ΝΔ "όχι μόνο εξαπάτησε τους νέους" αλλά τους "απαξίωσε" και τους "στοχοποίησε" και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη "δυνατότητα" να τους στηρίξει, γιατί στον "πυρήνα" της προοδευτικής κυβέρνησης είναι η βελτίωση των συνθηκών "εκπαίδευσης, δουλειάς και στέγης".

Απαντώντας, τέλος, σε κάποιες πιο προσωπικές ερωτήσεις, ο Αλ. Τσίπρας σχολίασε πως "μέχρι τα 34 που έγινε αρχηγός κόμματος είχε ζήσει ως "κανονικός άνθρωπος" και αυτό δεν ξεχνιέται, ωστόσο, όπως είπε, "το πρόβλημα είναι να έχεις ζήσει μέχρι τα 34 ως πρίγκιπας και να προορίζεσαι για αρχηγός κόμματος". Επίσης, τόνισε πως "πρέπει να παλέψουμε την αντίληψη ότι τίποτα δεν αλλάζει" γιατί αυτή είναι η "στρατηγική" της ΝΔ και αποτελεί "δώρο προς το κατεστημένο".

Μάλιστα, κληθείς να παρομοιάσει το ΣΥΡΙΖΑ με ποδοσφαιρική ομάδα, είπε πως αν ήταν ομάδα θα ήταν η "Μπαρτσελόνα", καθώς έχει μακριά ιστορία και "λαϊκή βάση ακόμα και στη διοίκηση", ενώ όπως είπε, οι ποδοσφαιριστές "ιδρώνουν τη φανέλα" και αγωνίζονται όχι με οδηγό την προσωπική τους προοπτική αλλά κυρίως για την ομάδα.

