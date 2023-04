Αθλητικά

Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ: απανωτά λάθη οδήγησαν στην ήττα τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός, γνώρισε την ήττα εντός έδρας από την Φενέρμπαχτσέ στον δεύτερο αγώνα της σειράς των πλέι οφ της Euroleague.

Για να πάρει πίσω αυτό που του «έκλεψε» απόψε, στο Game 2, θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα. Η ομάδα του Πειραιά είδε τη Φενερμπαχτσέ να περνά νικηφόρα με 82-78 από το ΣΕΦ, να κάνει το "break" και να ισοφαρίζει σε 1-1 τη σειρά. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με +16 (26-10), βρέθηκαν να χάνουν με -5 στην 3η περίοδο, ανέκτησαν το προβάδισμα, αλλά στο 4ο κρίσιμο δεκάλεπτο... δεν έπαιξαν άμυνα, όπως φαίνεται και από τους 31 πόντους που δέχτηκαν.

Ο Ολυμπιακός είχε 5 επιθετικά ριμπάουντ έναντι 15 της Φενέρ, ενώ υπέπεσε σε 14 λάθη έναντι 7 της τουρκικής ομάδας.

Από 18 πόντους πέτυχαν οι Σάσα Βεζένκοφ και Κώστας Σλούκας, με τον πρώτο να έχει 7 ριμπάουντ και 7 κερδισμένα φάουλ. Ο Φαλ μάζεψε 9 ριμπάουντ (7 πόντους).

Ο Έντουαρντς με 16 πόντους ήταν ο παίκτης που άλλαξε το μομέντουμ για τη Φενερμπαχτσέ, καθοριστικός στο τέλος ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ (15π.), όπως και ο Τζόναθαν Μότλεϊ (15π.). Ο Νικ Καλάθης έκανε σημαντική δουλειά (8π., 4 ασ., 3ρ.), όπως και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (8π.).

Όσο ήταν ο Φαλ στο παρκέ, οι παίκτες του Ιτούδη αντιμετώπιζαν μεγάλα προβλήματα να βάλουν την μπάλα στο διχτάκι. Το 3ο φάουλ του Γάλλου σέντερ στα τέλη της 3ης περιόδου κόστισε στον Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζώκας τον απέσυρε για τα δύο τελευταία λεπτά του 3ου δεκαλέπτου, αλλά δεν τον ξεκίνησε βασικό στο 4ο, με τη Φενερμπαχτσέ να προσπερνά με 56-59 και το ματς να είναι πλέον... θρίλερ.

Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να κάνει τουλάχιστον μία νίκη στα δύο παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη, ιδανικά στο Game 3 την Tετάρτη (3/5, 20:45), ώστε να επιστρέψει η σειρά στο ΣΕΦ... αν όχι δύο νίκες...

Τα δεκάλεπτα: 24-10, 37-34, 56-51, 78-82

Με Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Ιτούδης επέλεξε στην αρχική πεντάδα της Φενερμπαχτσέ τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Πιερ, Χέιζ και Τζεκίρι.

Πολύ καλύτερο ξεκίνημα εν συγκρίσει με το Game 1 της περασμένης Τετάρτης (26/4) πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός. Με τον Αϊζάια Κέιναν... να μην έχει... σβήσει (6 εύστοχα τρίποντα στο πρώτο ματς) και να πετυχαίνει δύο διαδοχικά τρίποντα με το... καλημέρα, οι Πειραιώτες ξέφυγαν με +9, 10-1. Ο Ιτούδης κάλεσε τάιμ άουτ, αλλά η πιεστική άμυνα των «ερυθρόλευκων» δεν άφησε περιθώριο βελτίωσης για τη Φενερμπαχτσέ. Ο Μουσταφά Φαλ «σκέπαζε» τα καλάθια, με τους παίκτες της Φενέρ να αστοχούν μπροστά στον θηριώδη Γάλλο σέντερ του Ολυμπιακού. Μόνο 10 πόντους πέτυχε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης στην 1η περίοδο. Το τρίποντο του Κώστα Σλούκα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου έδωσε στην τιμή της διαφοράς τη μέγιστη τιμή της έως τότε (+14) για τον Ολυμπιακό (24-10), με τον Ουόκαπ να μετρά 7 πόντους, ενώ από 6 είχαν οι Βεζένκοφ και Κέιναν.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο παρκέ με τους Λαρεντζάκη, Σλούκα, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ και Μπολομπόι στο «5» για τη 2η περίοδο. Ο Μπολομπόι έδωσε αέρα 16 πόντων (26-10) στον Ολυμπιακό, αλλά η Φενέρ απάντησε με επιμέρους σκορ 2-10 για το 28-20, με τον Έντουαρντς να σημειώνει τους 8 πόντους (με δύο τρίποντα). Τους Πειραιώτες ξεκόλλησε έξω από τη γραμμή του τριπόντου ο Άλεκ Πίτερς (31-20). Με τον Φαλ στον πάγκο, οι παίκτες της Φενέρ περνούσαν εύκολα τόσο τον Μπολομποϊ όσο και τον Μπλακ που τον αντικατέστησε, στη ρακέτα. Οι παίκτες του Ιτούδη «ροκάνισαν» τη διαφορά, μαζεύοντας και τα ριμπάουντ και μείωσαν στο -4 (34-30), με τον Μότλεϊ να έχει πάρει τη σκυτάλη στο σκοράρισμα για τους φιλοξενούμενους. Στον αντίποδα, ο Πίτερς κράτησε τους «ερυθρόλευκους» που όμως έκαναν λάθη (9 στο α΄ μέρος), είχαν 1 επιετικό ριμπάουντ μόνο σε 20 λεπτά και δεν πατούσαν γερά όπως στο 1ο δεκάλεπτο. Ο Μπαρτζώκας ξανάριξε τον Φαλ στο παρκέ, καθώς και τον Ουόκαπ, αλλά η Φενέρ πλησίασε και στους -3 (37-34), σκορ ημιχρόνου. Το επιμέρους σκορ της 2η περιόδου ήταν 13-24.

Με τους βασικούς μπήκε στο 3ο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός και βρέθηκε γρήγορα στο +7 (41-34) από κάρφωμα του Φαλ και δίποντο του Παπανικολάου. Όμως, ο Έντουαρντς και ο Καλάθης έφεραν τη Φενέρ στο -2 (43-41). Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε μείνει στους 6 πόντους, με τον Χέιζ να τον μαρκάρει αποτελεσματικά. Ο Καλάθης υπέπεσε σε 3ο φάουλ, με τον Παπανικολάου να είναι εύστοχος (45-41) από τη γραμμή των βολών. Ο Καλάθης, όμως πήρε το 3ο φάουλ του Κέιναν αμέσως μετά και ήταν η σειρά του να ευστοχήσει στις βολές (45-43). Φαλ και Βεζένκοφ «υπέγραψαν» ένα σερί 6-0 του Ολυμπιακού (51-43). Όμως, ο Φαλ που είχε ένα φάουλ έως εκείνη τη στιγμή, υπέπεσε σε δύο διαδοχικά σε Γκούντουριτς και Ντόρσεϊ για να καθίσει στον πάγκο δίνοντας τη θέση του στον Ταρίκ Μπλακ. Μετά το 51-47, ο Χέιζ μείωσε ξανά στο καλάθι (51-49). Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ ήταν εύστοχοι στις βολές (53-51), για να πετύχει... το τρίποντο της ζωής του ο Σάσα Βεζένκοφ... από τα 9 μέτρα στην εκπνοή της 3ης περιόδου (56-51)!

Χάρη στον κορυφαίο παίκτη του όλη τη σεζόν, Σάσα Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός θα ξεκινούσε το 4ο κρίσιμο δεκάλεπτο από το +5! Ο Μπαρτζώκας άφησε τον Τάρικ Μπλακ στο «5», αφού ο Φαλ είχε 3 φάουλ και ήθελε να τον κρατήσει... για το τέλος. Ουόκαπ, Σλούκας, ΜακΚίσικ και Βεζένκοφ ήταν οι άλλοι τέσσερις με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου. Ο ΜακΚίσικ έστειλε τον Μότλεϊ στη γραμμή του φάουλ (56-53). Ο Γκούντουριτς «έπιασε» στον ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού μετά από φάουλ του ΜακΚίσικ στον Πιερ, για να ισοφαρίσει 56-56, με τρίποντο. Ο Χέιζ έδωσε προβάδισμα στη Φενέρ για πρώτη φορά από το 0-1 (56-59) έξω από τα 6.75, για να μειώσει σε 58-59 ο Σλούκας. Χέιζ και Ντόρσεϊ οδήγησαν στο +5 τη Φενερμπαχτσέ (58-63). Το φάουλ του Ντόρσεϊ πάνω σε προσπάθεια του Βεζένκοφ για τρεις έστειλε τον ηγέτη του Ολυμπιακού στη γραμμή, απ΄ όπου είχε 3/3 (61-63). Ο Ολυμπιακός έπαιξε άμυνα και στην επόμενη δική του επίθεση ο ΜακΚίσικ «έγραψε» το 65-63, με τρίποντη «βόμβα». Ο Ντόρσεϊ ήταν άστοχος σε τρεις, ο Φαλ έκλεψε και ο Ολυμπιακός βγήκε στον αιφνιδιασμό με τον ΜακΚίσικ σημειώνει γκολ φάουλ (67-63). Ο Χέιζ με... κρύο αίμα ευστόχησε σε τρίποντο (67-66), αλλά ίδια απάντηση είχε και ο Κώστας Σλούκας (70-66). Το 70-68 από τον Μότλεϊ μετετράπη σε 73-68 από γκολ φάουλ του Σλούκα. Ο Χέιζ, όμως θα πετύχαινε ένα ακόμη τρίποντο (73-71). Ουόκαπ και Σλούκας ήταν άστοχοι σε τρίποντα, αλλά ο Βεζένκοφ μάζεψε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Χέιζ έστειλε στη γραμμή των βολών τον Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ του Ολυμπιακού ευστόχησε μόνο στην πρώτη (74-71). Ο Πιερ μείωσε σε 74-73, ενώ ο Μότλεϊ με γκολ φάουλ έδωσε και πάλι το προβάδισμα στη Φενέρ (74-75), καθώς αστόχησε στη βολή. Από ασίστ του Φαλ, ο Σλούκας με ντράιβ επανέφερε το προβάδισμα στην ομάδα του Πειραιά (76-75) και απέμεναν 1:50΄΄ για τη λήξη. Ο Μότλεϊ «χτύπησε» για το 76-77 και το... θρίλερ θα είχε συνέχεια, αφού ο ΜακΚίσικ έχασε και τις δύο βολές εν συνεχεία (από το 4ο φάουλ του Ντόρσεϊ). Γκούντουριτς και Μότλεϊ αστόχησαν σε σουτ τριών πόντων, αλλά οι Τούρκοι έπαιρναν τα επιθετικά ριμπάουντ (Χέιζ και Γκούντουριτς), με τον τελευταίο να πηγαίνει στη γραμμή από φάουλ του Ουόκαπ, στα 33΄΄. Αυτός ευστόχησε μόνο στην πρώτη (76-78. Το τρίποντο του Βεζένκοφ δεν βρήκε στόχο και ο Χέιζ πήρε το πιο αποφασιστικό αμυντικό ριμπάουντ με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί 76-80, στα 7΄΄. Ο Σλούκας μείωσε σε 78-80, στα 5.5’’. Ο Σλούκας σταμάτησε τον χρόνο κάνοντας φάουλ στον Γκούντουριτς και μετά το 78-82, στα 4.7΄΄ που απέμεναν ο Σλούκας πήρε το σουτ και ήταν άστοχος... αν και τίποτα δεν θ’ άλλαζε ακόμη κι αν ευστοχούσε.

Διαιτητές: Λοτερμόζερ (Γερμανία), Γιαβόρ (Σλοβενία), Βίλιους (Λιθουανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 9, Κέιναν 6 (2), Λαρεντζάκης, Φαλ 7, Σλούκας 18 (2), Βεζένκοφ 18 (1), Παπανικολάου 4, Μπολομπόι 2, Πίτερς 6 (1), Μπλακ, ΜακΚίσικ 8 (1)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 15, Μπίρσεν, Έντουαρντς 16 (2), Μαχμούτογλου 2, Χέιζ 15 (3), Μπιμπέροβις Πιερ 9 (1), Τζεκίρι 1, Γκούντουριτς 8 (1), Καλάθης 8, Ντόρσεϊ 8, Αντετοκούνμπο Κ.

