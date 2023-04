Κόσμος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητεί περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε να σταλούν στη χώρα του περισσότερα όπλα μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 25 άμαχοι.

«Αντιαεροπορική άμυνα, σύγχρονη αεροπορία, χωρίς την οποία η αντιαεροπορική άμυνα είναι αδύνατη, πυρομαχικά, τεθωρακισμένα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πόλεών μας, των χωριών μας, στην ενδοχώρα και στην πρώτη γραμμή», είπε ο κ. Ζελένσκι χθες βράδυ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε 23 νεκρούς στο πλήγμα στην πόλη Ούμαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, καθώς και για μια νεαρή μητέρα και την 3χρονη κόρη της που σκοτώθηκαν στην Ντνίπρο. «Μόνο το απόλυτο κακό μπορεί να εξαπολύσει τέτοια τρομοκρατία εναντίον της Ουκρανίας», είπε ο κ. Ζελένσκι προσθέτοντας πως τον ικανοποιεί η ενότητα στην Ευρώπη για το ότι οι υπεύθυνοι πρέπει «να τιμωρηθούν».

Το Κίεβο ζητεί περισσότερα όπλα από τη Γερμανία

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία ζητεί το Βερολίνο να στείλει στον στρατό της χώρας του πιο ισχυρά οπλικά συστήματα για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον αυτού της Ρωσίας, την ώρα που οδεύουν προς ολοκλήρωση οι προετοιμασίες για την αντεπίθεση με την οποία η ουκρανική ηγεσία λέει πως θα ανακτήσει εδάφη που έχουν κυριεύσει ρωσικά στρατεύματα.

«Το πιο επείγον είναι να σταλούν περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα, όπως τα Iris-T, Patriot και Gepard. Για τη σχεδιαζόμενη αντεπίθεση, θα χρειαστούμε κι άλλα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, άρματα μάχης και συστήματα του πυροβολικού, καθώς και πυρομαχικά μακρού βεληνεκούς το συντομότερο», δηλώνει ο πρεσβευτής Ολεξίι Μακέγεφ σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στα μέσα ενημέρωσης του ομίλου Funke.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή, η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από την ταχύτητα και την ποσότητα των όπλων και των πυρομαχικών που θα παραδώσει στην Ουκρανία. «Η ήττα της Ρωσίας είναι εγγύηση της φυσιολογικής ζωής στην Ευρώπη», επιχειρηματολογεί.

Ο Ουκρανός διπλωμάτης εξαίρει τις παραδόσεις που έχει κάνει το Βερολίνο μέχρι τώρα. «Είμαι ικανοποιημένος που η Γερμανία εμπλέκεται πλήρως, μαζί με τους εταίρους [σ.σ. της] στο NATO, στον σχεδιασμό της βοήθειας στην Ουκρανία με πολύ στρατηγικό και μακροπρόθεσμο τρόπο. Αυτό είναι το είδος της αδιάκοπης διαδικασίας που χρειαζόμαστε για να καταφέρουμε επιτυχίες στα μέτωπα».

Μέχρι σήμερα, η Γερμανία έχει στείλει στην Ουκρανία 18 βαριά άρματα μάχης Leopard 2A6, 40 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder και 34 αυτοκινούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα Gepard, καθώς και συστοιχίες Patriot και Iris-T. Αναφερόμενος στην ουκρανική αντεπίθεση, ο πρεσβευτής δηλώνει πως «οι ένοπλες δυνάμεις και ο λαός της Ουκρανίας θα υπερασπιστούν τη χώρα με αποφασιστικότητα ώσπου να φύγει από το έδαφός μας και ο τελευταίος ρώσος στρατιώτης».

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ολεξίι Ρέζνικοφ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες τους κατά «υψηλό» ποσοστό για να εξαπολύσουν την αντεπίθεσή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - σιτηρά: Απίθανη για τη Ρωσία η παράταση της συμφωνίας

Δολοφονία Καραϊβάζ - Μπαλάσκας: Το λευκό βαν ανήκει στην σύντροφο του ενός συλληφθέντα (βίντεο)

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο