Πρότυπα σχολεία: Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε ελληνική γλώσσα και μαθηματικά

Διεξήχθη η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας σε περίπτωση ισοβαθμίας στα Πρότυπα Σχολεία.

Σήμερα, Σάββατο, διεξάγονται οι δοκιμασίες (τεστ) δεξιοτήτων για όσους μαθητές υπέβαλαν αίτηση για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι εξετάσεις αφορούν σε στοιχεία των μαθημάτων τα οποία ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο σχολείο.

Υπενθυμίζεται, ότι χθες, Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, διεξήχθη η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας σε περίπτωση ισοβαθμίας στα Πρότυπα Σχολεία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, συνολικά 20.018 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 4.442 θέσεις στα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία (συμπεριλαμβανομένων και των Εκκλησιαστικών Σχολείων).

Το δίκτυο των σχολείων που θα λειτουργήσουν την ερχόμενη χρονιά απαριθμεί 120 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων οι 83 είναι Πειραματικά και οι 37 Πρότυπα Σχολεία.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η διεύρυνση του δικτύου των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων από το σχολικό έτος 2024-25, χρονιά κατά την οποία αναμένεται να λειτουργούν συνολικά 138 σχολεία, εκ των οποίων τα 97 Πειραματικά και τα 41 Πρότυπα.

