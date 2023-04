Πολιτική

Εκλογές 2023: Μακρή, Κουβέλη και Γρηγοριάδης για το πρόγραμμα “Δήμητρα” και την Οικονομία

Οι υποψήφιοι με ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 διασταύρωσαν τα ξίφη στον δρόμο προς τις κάλπες της 21ης Μαΐου.

Πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την οικονομία, είχα στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» οι υποψήφιοι με ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 Ζέττα Μακρή, Μαρία Κουβέλη και Κλέων Γρηγοριάδης.

Το λόγο πήρε αρχικά ο υποψήφιος του ΜεΡΑ 25 στη Β1 Αθηνών, Κλέων Γρηγοριάδης, μιλώντας για το πρόγραμμα «Δήμητρα», για το οποίο είπε πως είναι μια πλατφόρμα, ψηφιακών ηλεκτρονικών συναλλαγών, που υπολογίζονται μάλιστα σε ευρώ. «Είναι ένα σύστημα που παρακάμπτει τις τράπεζες σε περίπτωση ενός τραπεζικού εμφράγματος και που οφείλει κάθε σοβαρή χώρα να έχει στο οπλοστάσιο της», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η κυρία Μακρή, υποψήφια με τη ΝΔ στη Μαγνησία, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «Δήμητρα» ως επικίνδυνο και πρόσθεσε ότι «η συμπεριφορά του κ. Βαρουφάκη το 2015 ήταν αυτή που οδήγησε τόσο στο κλείσιμο των τραπεζών όσο και στο Γ’ μνημόνιο. «Εγγύηση και προίκα μας για τις εκλογές της 21ης Μαΐου είναι το κυβερνητικό μας έργο», υπογράμμισε η κυρία Μακρή.

Η κυρία Μαρία Κουβέλη, υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄Αθηνών, τόνισε ότι στις 21 Μαΐου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιζητά ισχυρή λαϊκή εντολή και θα είναι το πρώτο κόμμα προκειμένου να αναζητήσει συμμαχίες για μια προοδευτική Κυβέρνηση μακράς πνοής. Σε ότι αφορά τα «αγκάθια» των μετεκλογικών συνεργασιών είπε πως όλα αυτά θα τα δούμε την επόμενη ημέρα των εκλογών κι πρόσθεσε πως «το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι και κοστολογημένο και ρεαλιστικό».

