Βόλος: Παρέμβαση εισαγγελέα για σορό 45χρονης στο “Αχιλλοπούλειο”

Σωρεία αντιδράσεων και προβληματισμού προκάλεσε την Παρασκευή η άρνηση του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου στο Βόλο, να συνεχίσει να «φιλοξενεί» τη σορό 45χρονης γυναίκας, η οποία βρίσκεται προσωρινά στα αζήτητα του νεκροτομείου.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από παθολογικά αίτια. Κατόπιν μεταφέρθηκε στα ειδικά ψυγεία του νοσοκομείου, όσο η Αστυνομία βρίσκεται σε αναζήτηση πιθανών συγγενών της. Ωστόσο, από τις 6 Απριλίου 2023, σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης του Αχιλλοπούλειου, το νοσοκομείο δεν δέχεται πια να φιλοξενεί σορούς που δεν αναζητούνται από κανέναν, παρά μόνο εάν ήδη νοσηλεύονταν εκεί τη στιγμή του θανάτου τους.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε κώλυμα στην διαχείριση του θανάτου της 45χρονης γυναίκας, εμπλέκοντας τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές της πόλης, προκειμένω να βρεθεί λύση φιλοξενίας της σορού. Χθες, η Εισαγγελία Βόλου παρενέβη για το ζήτημα, χαρακτηρίζοντας ακατανόητη την απόφαση της νοσοκομειακής διοίκησης, υπό το πρίσμα πως ως δημόσιο ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα να αρνείται την παροχή μιας τόσο σημαντικής υπηρεσίας, που ουσιαστικά προφύλασσε τον σεβασμό προς τους νεκρούς.

Από την άλλη, η απόφαση αυτή εκ μέρους του Αχιλλοπούλειου φέρεται να λήφθηκε λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται ως υπηρεσία στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς κάλυπτε κενά άλλων φορέων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, αναλάμβανε πολλές φορές, μέσω της νοσοκομειακής κοινωνικής υπηρεσίας, την ίδια την αναζήτηση συγγενών των νεκρών που δεν είχε ψάξει κανείς, ενόσω οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων που είχαν αναλάβει την αντίστοιχη ευθύνη δεν το έπρατταν, και σοροί παρέμεναν στο νεκροτομείο του Αχιλλοπούλειου για αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με την νοσοκομειακή διοίκηση την διαδικασία φιλοξενίας και ταφής θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι Δήμοι, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του νεκρού,τις οποίες αναθέτουν σε ιδιωτικά γραφεία τελετών.

Ωστόσο, η ανωτέρω διαδικασία παρουσιάζει κωλύματα διαφάνειας ενώ παραμένει αναπάντητο το ερώτημα ποιο ή ποια είναι τα κατάλληλα μέρη φιλοξενίας των σορών ώσπου να διαπιστωθεί πως πράγματι δεν αναζητούνται από συγγενείς τους και αναλάβει την διαδικασία ταφής ο δήμος. Με εξαίρεση τον Δήμο Βόλου, που διαθέτει νεκροθαλάμους στο κοιμητήριο του Κούκου, οι υπόλοιποι Δήμοι της Μαγνησίας δεν διαθέτουν αντίστοιχη υποδομή. Ωστόσο, και στο κοιμητήριο ανακύπτουν προβλήματα, καθώς οι σοροί πρέπει να φυλάσσεται σε περιβάλλον ασφάλειας μέχρι να γίνει νεκροψία, ενώ τα γραφεία του κλείνουν στις 3 το μεσημέρι.

Αναλυτικά, στην απόφαση της διοίκησης του Αχιλλοπούλειου αποφασίστηκε πως το νοσοκομείο:

Δεν θα παραλαμβάνει σορούς που μεταφέρουν τα γραφεία τελετών -τα οποία καλούνται από την αστυνομία.

Δεν θα επιτρέπεται η φύλαξη της σορού εφόσον έχει ολοκληρωθεί η νεκροψία -νεκροτομή μετά από εισαγγελική εντολή.

Αρνείται την φύλαξη σορών άπορων αλλοδαπών και εγκαταλειμμένων χωρίς οικογενειακό περιβάλλον που δεν απεβίωσαν εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όσοι δεν ήταν νοσηλευόμενοι στο ίδρυμα θα μεταφέρονται στα ψυγεία του Κοιμητηρίου.

