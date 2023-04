Ουκρανία: Φωτιά σε δεξαμενή καυσίμων στη Σεβαστούπολη (βίντεο)

Το Κίεβο έχει εκφράσει επανειλημμένα την πρόθεση να ανακαταλάβει τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Δεξαμενή καυσίμων έχει πάρει φωτιά στη Σεβαστούπολη, σημαντικό λιμάνι της χερσονήσου της Κριμαίας, πιθανόν εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής, ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, μέσω Telegram.

«Δεξαμενή καυσίμων καίγεται (...) Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, οι φλόγες ενδέχεται να οφείλονται σε επίθεση» με UAV, ανέφερε ο κ. Ραζβοζάγεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά έχει έκταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

Δεν έδωσε πάντως πληροφορίες για θύματα.

???? This is how the fire in a fuel tank in Sevastopol looks now, which started on Saturday morning due to a drone hit



