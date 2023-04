Πολιτική

Ant1news - Πες την γνώμη σου: Η ψηφοφορία για το κόμμα Κασιδιάρη και το “ΕΑΝ” του Κανελλόπουλου

Η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη. Δείτε την απάντηση που επικράτησε, μετά από τις ψήφους των επισκεπτών μας, που απάντησαν στο ερώτημα του Ant1news.

Καθώς απομένουν τρεις εβδομάδες μέχρι την λήξη της προεκλογικής περιόδου, ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Το πρωί της Παρασκευής καλέσαμε τους αναγνώστες μας να πάρουν θέση και να δώσουν την δική τους απάντηση σχετικά με το «νομοθετικό μπλόκο» στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη και το κατά πόσον αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνει και το κόμμα «ΕΑΝ» υπό τον πρώην ανώτατο δικαστικό, Αναστάσιο Κανελλόπουλο.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 11:00 της Παρασκευής και δρομολογήθηκε αμέσως η επόμενη ψηφοφορία.

Διχασμένοι ήταν όσοι πήραν μέρος στην ψηφοφορία, καθώς το 47% απάντησε ότι δεν θα έπρεπε να πάρει μέρος στις εκλογές το κόμμα «ΕΑΝ», ενώ το 53% απάντησε ότι το «νομοθετικό μπλόκο» δεν θα πρέπει να αφορά το κόμμα του κ. Κανελλόπουλου.

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1.

