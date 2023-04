Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: τι θα δούμε την Δευτέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σοφία Αλιμπέρτη μοιράζεται μαζί μας, καθημερινά στις 16:00, το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς». Πάρτε μία "γεύση" από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ TH ΔΕΥΤΕΡΑ 1Η ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Τα λάθη που κάνουν οι γυναίκες στην επιλογή των σουτιέν. Η χειρουργός μαστού, Παρασκευή Λιάκου εξηγεί τι προβλήματα μπορεί να προκαλέσει το λάθος νούμερο σουτιέν και η πωλήτρια εσωρούχων, Φένια Βαμβάκου, κάνει live μέτρηση και εξηγεί τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια γυναίκα για να επιλέξει το ιδανικό μέγεθος σουτιέν.

Η οστεοπόρωση έχει χαρακτηριστεί ως «σιωπηλή νόσος». Με τη βοήθεια της ενδοκρινολόγου – διαβητολόγου, Βασιλικής Τριάντη σπάμε αυτή τη «σιωπή» και μαθαίνουμε πώς μπορεί κανείς να περιορίσει τον κίνδυνο δημιουργίας οστεοπόρωσης, αλλά και πόσο επηρεάζεται η ζωή ενός πάσχοντα.

Τελικά, τα αυγά είναι σύμμαχοι ή εχθροί για την υγεία μας; Ο ιδιοκτήτης φάρμας πουλερικών, Δημήτρης Ζούρας μάς μαθαίνει τα πάντα για τα αυγά και ο Κωνσταντίνος Ξένος αποκαλύπτει αν τα αυγά συνδέονται με την υψηλή χοληστερίνη. Στη συνέχεια, ο σεφ Πέτρος Συρίγος ετοιμάζει αυγά ποσέ και σκραμπλ.

Κι όμως, μια ρινοπλαστική μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου! Η ωτορινολαρυγγολόγος και διευθύντρια του τμήματος Λειτουργικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός, Αργυρώ Κυπραίου εξηγεί γιατί τα οφέλη της ρινοπλαστικής δεν άπτονται μόνο στην καλαισθησία σε λόγους συμμετρίας, αλλά και στη σωστή αναπνοή.

Δείτε το trailer:

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - ΕΛΑΣ: Οι συλληφθέντες έκαναν πρόβα μια μέρα πριν από το έγκλημα

Εκλογές 2023: Συμφωνία για ένα ντιμπέιτ μεταξύ πολιτικών αρχηγών

Χανιά: Σύλληψη 28χρονου για σεξουαλική επίθεση σε 11χρονη