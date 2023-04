Πολιτισμός

ΕΣΗΕΑ: Ημερίδα για τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων

Οι σύγχρονες προκλήσεις, η διασφάλιση των πνευματικών δικαιώματων και άλλα σημαντικά θέματα θα καλυφθούν από εξέχοντες ομιλητές.

Ημερίδα με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», διοργανώνεται στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, επί της οδού Ακαδημίας 20, στο κέντρο της Αθήνας, στις 12:00, την Τετάρτη, 3 Μαΐου.

Την ημερίδα διοργανώνει ο ΞΕΝΟΦΩΝ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, που ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ και όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων της χώρας.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί ένα συλλογικό και κρίσιμο για το μέλλον του κλάδου εγχείρημα, σχετικά με την διεκδίκηση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιογράφων.

Η ημερίδα θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση στο κανάλι της ΕΣΗΕΑ στο YouTube.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ - Συντονισμός: Θανάσης Αλατάς, Γ.Γ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, Γ.Γ. ΕΣΠΗΤ,

12.00 – 12.45

DOMINIQUE PRADALIE, Πρόεδρος της ΔΟΔ (via ZOOM)

Πρόεδρος της ΔΟΔ (via ZOOM) ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ , Πρόεδρος ΕΣΗΕΑ

, Πρόεδρος ΕΣΗΕΑ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ , Υπουργός Πολιτισμού

, Υπουργός Πολιτισμού ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ , αν. Τομεάρχης Πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ

, αν. Τομεάρχης Πολιτισμού ΣΥΡΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝ.ΑΛ.

Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝ.ΑΛ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΚΚΕ

ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ , Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΜέΡΑ 25

, Υπεύθυνος Επικοινωνίας ΜέΡΑ 25 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ, ΓΓ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ

13.00 – 14.30

Εισαγωγική τοποθέτηση, ΜΑΧΗ ΝΙΚΟΛΑΡΑ, Πρόεδρος ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, Ειδική Γραμματέας ΕΣΗΕΑ

Ίδρυση Ξενοφώντα, αναγκαιότητα, δυνατότητες, διεκδικήσεις. Ο ρόλος των πνευματικών δικαιωμάτων στην ανεξαρτησία και την ελευθερία του Τύπου

MIKE HOLDERNESS, Πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικών για τα Πνευματικά Δικαιώματα της Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (via ZOOM)

Πως προχωράει η ενσωμάτωση της Οδηγίας 790/2019 και η υλοποίηση της ανά χώρα

ΠΑΝΕΛ – Συντονισμός: Ματθαίος Τσιμιτάκης, Δημοσιογράφος

ΑΛΚΗΣ ΨΑΡΡΑΣ, Δικηγόρος Δ.Ν.

Τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογραφικών έργων, η ενσωμάτωση της Οδηγίας 790/2019, οι προκλήσεις που ακολουθούν, πώς θα διασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή για τον Τύπο

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπληρωτής καθηγητής επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο του Liverpool και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Reuters για τη μελέτη της δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας του Ινστιτούτου Reuters για την κατανάλωση ειδήσεων: Η χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης στην ψηφιακή ενημέρωση στην Ελλάδα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ, Επιστημονική Υπεύθυνη CVCIO, Υ/Δ Τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ

Γκούγκλαρε το: Η χρήση του δημοσιογραφικού περιεχομένου από τη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης

Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΝΤΖΑΣ Partner, Head of Strategy and Investments Grant Thornton

Χαρτογράφηση Ελληνικού και Ευρωπαϊκού τοπίου ως προς τα πνευματικά δικαιώματα: Ανάλυση επιγραμμικών δικαιωμάτων

Ξανθή Μπιτζίδου, Στέλεχος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ο Κανονισμός με τα κριτήρια καθορισμού αμοιβών για τους εκδότες Τύπου από τους παρόχους της κοινωνίας της πληροφορίας

Ερωτήσεις – Συζήτηση

Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

15.00 – 18.00

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – Συντονισμός: Δημήτρης Χορταργιάς, Αντιπρόεδρος ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΠΟΕΣΥ)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ , ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ)

, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΣΗΕΑ) ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΕΣΗΕΜ-Θ) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ (ΕΣΗΕΠΗΝ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ (ΕΣΗΕΠΗΝ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΚΛΙΦΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε) ΘΕΜΗΣ ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΣΠΗΤ)

Εισαγωγική τοποθέτηση, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Η προστασία του δημοσιογράφου με την πνευματική ιδιοκτησία

ΠΑΝΕΛ- συντονισμός: Ανδρέας Παναγόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΕΣΥ, μέλος Δ.Σ. ΟΣΔΕΛ

Εκπρόσωπος GOOGLE

ΚΩΣΤΑΣ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ , Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ)

, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (ΕΙΤΗΣΕΕ) ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)

, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ)

, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ) ΓΕΩΡΓΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΝΝΟΣ, Διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ)

Διευθυντής του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΑΔΗΣ , Νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)

, Νομικός Σύμβουλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΥΚΟΣ , Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων (ΦΟΙΒΟΣ)