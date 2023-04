Κόσμος

Τουρκία – Ερντογάν: Επανεμφανίστηκε τρείς ημέρες μετά την αδιαθεσία του

Με χλωμό και κουρασμένο πρόσωπο ακόμα, ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος σύμφωνα με το περιβάλλον του προσβλήθηκε από εντεροϊό.

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, έπειτα από τρεις ημέρες απουσίας, εξαιτίας της αδιαθεσίας που ένιωσε στη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο KANAL 7, πραγματοποίησε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δύο εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από τηλεοπτικά δίκτυα, ο τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε ντυμένος με στολή πιλότου στο παλαιό αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, όπου διεξάγεται η έκθεση αεροδιαστημικής και τεχνολογίας Teknofest, την οποία η Τουρκία παρουσιάζει ως «τη μεγαλύτερη στον κόσμο» και η οποία επιτρέπει στην τουρκική στρατιωτική βιομηχανία να εκθέσει τα drones και τα αεροπλάνα της.

Ο Τούρκος πρόεδρος απευθύνθηκε στο πλήθος και χαιρέτισε «τις προσπάθειες και τις επιτυχίες των μηχανικών» και την τουρκική τεχνολογία, χωρίς να αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας του.

Προσβεβλημένος από εντεροϊό, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ο 69χρονος Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία 20 χρόνια, μίλησε αυτή την εβδομάδα μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, εγείροντας ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του ενόψει των εκλογών της 14ης Μαΐου.

Με χλωμό και κουρασμένο πρόσωπο ακόμα, ο Τούρκος πρόεδρος έφθασε στην έκθεση συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ και τον πρωθυπουργό της Λιβύης Άμπντελ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, δύο χώρες χώρες στις οποίες η Τουρκία προμηθεύει μαχητικά drones.

Ο Ερντογάν θα πρέπει στη διάρκεια της σημερινής ημέρας να συμμετάσχει σε εκλογική συνάντηση στη Σμύρνη, στη δυτική ακτή, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του.

Αναμένεται επίσης να μεταβεί στην πρωτεύουσα Άγκυρα, αύριο Κυριακή, ακριβώς δύο εβδομάδες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, για να συνεχίσει την προεκλογική του εκστρατεία.

