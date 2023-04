Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Έδειρε τη γυναίκα του γιατί έκλαιγε το μωρό

«Θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε οικογένεια. Ήταν μια κακή μέρα», είπε η σύζυγος στο δικαστήριο, ζητώντας να μην τιμωρηθεί ο άντρας της.

Σε 12 μήνες φυλάκισης, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 34χρονος που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή… εκνευρίστηκε από το κλάμα του μωρού τους.

Όπως αναφέρει το thesstoday.gr, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης (25/4) όταν ο κατηγορούμενος επέστρεψε στο σπίτι του από τη δουλειά και ξέσπασε μια έντονη διαφωνία με τη σύζυγό του, για θέματα που αφορούσαν το μεγαλύτερο παιδί τους. Κάποια στιγμή, η γυναίκα σηκώθηκε από το τραπέζι και πήγε στο μπάνιο, όμως το τεσσάρων μηνών βρέφος τους ξεκίνησε να κλαίει και ο 34χρονος δεν ήξερε τι να κάνει για να σταματήσει. Αποτέλεσμα, όπως είπε ο ίδιος, ήταν να εκνευριστεί που η σύζυγός του αργούσε να βγει από το μπάνιο για να φροντίσει το παιδί και για αυτό την χτύπησε.

Η 30χρονη γυναίκα ανέφερε στην κατάθεσή της πως ήταν η πρώτη φορά που ο σύζυγός της είχε βίαιη συμπεριφορά απέναντί της και περιέγραψε τη στιγμή που της επιτέθηκε, ζητώντας παράλληλα από το δικαστήριο να μην τον τιμωρήσει για τις πράξεις του.

«Θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε οικογένεια. Ο άντρας μου γύρισε από τη δουλειά και μιλούσαμε για τα παιδιά μας. Νευρίασα εγώ, νευρίασε και αυτός, και έτσι έγινε αυτό που έγινε. Με χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο και με κλώτσησε στην πλάτη», ανέφερε στο δικαστήριο η γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία.

«Ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, δεν πιστεύω ότι θα το ξανά κάνει γιατί μιλήσαμε και μου ζήτησε συγνώμη. Είμαστε 5,5 χρόνια παντρεμένοι και τον πιστεύω ότι δεν θα το ξανά κάνει γιατί αγαπάει εμένα και τα παιδιά. Ήταν μία κακή ημέρα. Δεν ξέρω πως έγινε», συμπλήρωσε το θύμα.

«Νευρίασα όταν πήγε στην τουαλέτα και έκλεισε την πόρτα. Άρχισε ο μικρός να κλαίει και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Της φώναζα ότι κλαίει ο μικρός και εκείνη δεν έβγαινε από το μπάνιο. Τα έχασα, είδα το μωρό να κλαίει και τα έχασα. Τη χτύπησα με το χέρι. Όπως την έσπρωξα, την τράβηξα και την κλώτσησα», είπε στην απολογία του ο 34χρονος που κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση το θύμα έφερε σωματικές βλάβες με μώλωπες στο πρόσωπο, ωστόσο ο 34χρονος αρνήθηκε ότι την χτύπησε στο κεφάλι.

«Την τράβηξα όταν βγήκε από την τουαλέτα και της έριξα κλωτσιά. Ειλικρινά δεν την χτύπησα στο πρόσωπο με το χέρι μου. Ήταν πρώτη φορά και έχω μετανιώσει. Δεν ήθελα να τη χτυπήσω σοβαρά. Είμαστε πολύ δεμένη σαν οικογένεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχω», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας ότι χτύπησε τη σύζυγό του επειδή έκλαψε το βρέφος τους.

