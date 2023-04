Κοινωνία

Ηellenic Train: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Intercity 56

Το τρένο ακινητοποιήθηκε στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας σε αμαξοστοιχία intercity που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

H αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών και αφού έγινε προληπτική εκκένωση της, στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Ο έλεγχος ήταν αρνητικός και έτσι η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιο της.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

Το δρομολόγιο αυτό επιλέγουν πολλοί φοιτητές καθώς η Ηellenic Train έχει ανακοινώσει μειωμένα εισιτήρια κατά 50% για σπουδαστές και νεαρούς επιβάτες.

