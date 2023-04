Πολιτική

Εκλογές 2023 – Ντιμπέιτ: Η ημερομηνία διεξαγωγής και οι θεματικές ενότητες

Στην διεξαγωγή μιας τηλεοπτικής αναμέτρησης μεταξύ των πολιτικών αρχηγών κατέληξε η διακομματική επιτροπή. Πότε θα πραγματοποιηθεί, ποιος θα είναι ο συντονιστής.



Σε συμφωνία για τη διεξαγωγή μιας τηλεοπτικής αναμέτρησης μεταξύ των πολιτικών αρχηγών όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων κατέληξε η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, που συνεδρίασε σήμερα το πρωί, υπό την προεδρία της υπηρεσιακής υπουργού Εσωτερικών, Καλλιόπης Σπανού.

Η τηλεμαχία θα διεξαχθεί στις 10 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, με συντονιστή τον δημοσιογράφο του κρατικού καναλιού, Γιώργου Κουβαρά, ενώ οι ερωτήσεις θα τεθούν από δημοσιογράφους των τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας.

Οι ερωτήσεις θα είναι με βάση πέντε θεματικές ενότητες:

Οικονομία - Ανάπτυξη - Απασχόληση, Εξωτερική πολιτική - Άμυνα Κράτος - Θεσμοί - Διαφάνεια Υγεία - Παιδεία - Κοινωνικό κράτος Περιβάλλον - Ενέργεια

Συμφωνήθηκε επίσης στο τέλος των ερωτήσεων οι πολιτικοί αρχηγοί να προβούν σε μια ελεύθερη τοποθετηση.

Σκέρτσος

«Επιδιώκουμε τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση, τον πολιτισμένο πολιτικό διάλογο χωρίς οξύτητα, χωρίς αποκλεισμούς. Με ισοτιμία, με σεβασμό στους κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ώστε να καταδειχθεί που βρισκόμασταν το 2019, που βρισκόμαστε το 2023 και ποιο κόμμα διαθέτει την προγραμματική πρόταση, για να κάνουμε περαιτέρω βήματα και άλματα προς τα εμπρός» υπογραμμίζει σε δήλωσή του, μετά το πέρας της συνεδρίασης της διακομματικής στο υπουργείο Εσωτερικών, ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 'Ακης Σκέρτσος.

Σημειώνει ότι συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί μια τηλεμαχία, ένας διάλογος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών στις 10 Μαΐου, το βράδυ, στις 21.00. «Εκεί νομίζω ότι θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, αλλά και τις θέσεις που έχουν τα υπόλοιπα κόμματα» αναφέρει, προσθέτοντας, ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη διενέργεια ενός δεύτερου debate, απορρίφθηκε κατηγορηματικά απ' όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως μια θέση, η οποία δεν εμπεριέχει όρους ισοτιμίας προς τα υπόλοιπα κόμματα.

