Εκλογές - Ανδρουλάκης: Δικαίωση απέναντι στην αλαζονεία και το πελατειακό κράτος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την Αλεξανδρούπολη, μίλησε για δικαίωση των προσπαθειών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις 21 Μαΐου.

Aπό την Αλεξανδρούπολη, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Θράκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε για δικαίωση των προσπαθειών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις 21 Μαΐου. «Είναι μια δικαίωση απέναντι στην αλαζονεία της εξουσίας, στο πελατειακό κράτος, στην έλλειψη σεβασμού των θεσμών και της δημοκρατίας, απέναντι - δυστυχώς - σε πολιτικές δυνάμεις που επενδύουν στον λαϊκισμό και την τοξικότητα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο διακύβευμα των εκλογών.

Ζήτησε «ισχυρή εντολή για να έχουμε σταθερότητα και πρόοδο από την πρώτη Κυριακή, με προγραμματικές συγκλίσεις», ενω αφερόμενος στοθς κκ Μητσοτάκη και Τσίπρα τόνισε: «Μιλάμε για δύο πρόσωπα, τα οποία δεν τα απορρίπτω λόγω εγωισμού, αλλά γιατί πιστεύω ότι οι πρωταγωνιστές των προβλημάτων και της απαξίωσης δεν μπορούν να είναι οι πρωταγωνιστές των λύσεων».

Προέταξε ως βασικό προτεραιότητα στόχο της επόμενης κυβέρνησης την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. «Να δώσουμε οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς και τους υγειονομικούς να μείνουν στην Ελλάδα. Οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Το νέο ΕΣΥ χρειάζεται γενναία χρηματοδότηση. Δεσμεύομαι για διάθεση του 8%-10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στην υγεία. Να έχουμε μόνιμο προσωπικό και βέβαια να κάνουμε ένα ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιας υγείας σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής έκανε ειδική μνεία για το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα και τη προστασία των συνόρων. Είπε συγκεκριμένα «προφανέστατα είμαστε με τον άνθρωπο και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μην γίνονται αυτοί οι άνθρωποι όπλο στα χέρια αυταρχικών ηγετών που τους χρησιμοποιούν για να εκβιάσουν την Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες χώρες. Υπάρχουν σύνορα και έχουμε χρέος να τα προστατεύουμε. Και, μάλιστα, όχι μόνοι μας, αλλά μαζί με τους Ευρωπαίους. Διότι δεν καταλαβαίνω τον λόγο, τον φράχτη του Έβρου που εμείς ξεκινήσαμε, να τον πληρώσει ο ελληνικός λαός και όχι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Το όφελος είναι μόνο για τον ελληνικό λαό ή για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τη λογική του κ. Τσίπρα για αυτό το θέμα. Όπως, επίσης, δεν καταλαβαίνω και τη λογική του κ. Μητσοτάκη, που ήρθε εδώ κι έβγαλε φωτογραφίες για να πει τι; Μα όταν ξεκίνησε το έργο, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι ήταν παιχνίδι αποπροσανατολισμού από τα μνημόνια. Η χώρα χρειάζεται σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Στα δέντρα μας σαπίζουν φέτος οι καρποί. Τα ξενοδοχεία έχουν χιλιάδες ελλείψεις. Η εστίαση το ίδιο. Ας αφήσουμε λοιπόν τα φθηνά ψευτοδιλήμματα. Θέλουμε τη φύλαξη των συνόρων, αλλά θέλουμε και οργανωμένο μεταναστευτικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια προβλήματα του αγροτικού τομέα, της μεταποίησης και του τουρισμό».

Σχετικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα, λόγω και την συνεχούς στρατηγικής αναβάθμισης από το ΝΑΤΟ της Αλεξανδρούπολης ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «εκλογίκευση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και ο δρόμος είναι ένας: Όπως οι Ευρωπαίοι έφτιαξαν τη Frontex, έχουν χρέος να δημιουργήσουν και τον ευρωστρατό για να ξέρει η Τουρκία ότι δεν περιφρουρούμε εμείς τα σύνορά μας μόνοι μας - γιατί είναι ευρωπαϊκά σύνορα - αλλά με το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κόστος δεν το πληρώνουμε μόνοι μας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από την Αλεξανδρούπολη.

