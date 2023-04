Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Το δίλημμα είναι “Μητσοτάκης ή αλλαγή”

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του από τη Χίο όπου περιόδευσε στο κέντρο της πόλης και συνομίλησε με πολίτες.



Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενόψει των εκλογών «εκφοβίζει, τρομοκρατεί, εκβιάζει τους εργαζόμενους που τους έβαλε να δουλεύουν σε καθεστώς εργασιακής ζούγκλας», εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του από τη Χίο όπου περιόδευσε στο κέντρο της πόλης και συνομίλησε με πολίτες.

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι εκλογές με απλή αναλογική δεν είναι εκλογές χαλαρής ψήφου, γιατί οι εκλογές αυτές θα βγάλουν κυβέρνηση». «Άρα χαλαρή ψήφος σημαίνει Μητσοτάκης, αισχροκέρδεια, αδικία, διαιώνιση των μεγάλων ανισοτήτων, διαιώνιση του δράματος που ζήσαμε 4 χρόνια τώρα» υπογράμμισε. Επισήμανε ότι οι νέοι που ψηφίζουν πρώτη φορά είναι πάνω από 450.000, για να τονίσει ότι πρέπει όλοι και ιδίως οι νέοι να έχουν στο μυαλό τους ότι «η πιο ισχυρή ψήφος διαμαρτυρία είναι αυτή που θα πονέσει το κατεστημένο, είναι η ψήφος που θα κάνει το καθεστώς μητσοτάκη να ηττηθεί. Και ήττα του Μητσοτάκη και της ΝΔ σημαίνει νίκη του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υποστήριξε ότι «η αλλαγή είναι η μεγάλη επιθυμία της μεγάλης πλειοψηφίας και οι πολλοί θα κάνουν την επιθυμία τους πράξη στην κάλπη της 21ης Μάη. Το βράδυ των εκλογών τελειώνουν τα ψέματα». Σημείωσε ότι στις «21 Μάη έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο δίλλημα: Αν η χώρα θα συνεχίσει άλλα 4 χρόνια σε αυτή την πορεία της απαξίωσης, της εξαπάτησης, της λεηλασίας του εισοδήματος, της διεύρυνσης των ανισοτήτων ή αν θα κάνουμε το μεγάλο και αποφασιστικό βήμα της αλλαγής για να ξαναστήσουμε την κοινωνία στα πόδια της, για να δώσουμε φωνή σε όσους δεν έχουν, να δώσουμε δύναμη στους εργαζόμενους και τη μεσαία τάξη». Σχολίασε ότι «στην κάλπη της 21ης Μάη το δίλημμα είναι: Μητσοτάκης ή αλλαγή;», εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει αποφασίσει αλλαγή και μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας που θα στήσει ξανά την οικονομία και την κοινωνία στα πόδια της».

«Ο κ. Μητσοτάκης εκφοβίζει, τρομοκρατεί, εκβιάζει τους εργαζόμενους»

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι είδε «ένα βίντεο ντροπής που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο όπου είναι ένας εργοδότης σε μια επιχείρηση, έχει τους υπαλλήλους του και με ύφος καρδιναλίων έχοντας δίπλα του ως επιστάτη τον υπουργό Ανάπτυξης τον κ. Γεωργιάδη τους εκβιάζει, τους φοβερίζει και τους τρομοκρατεί και τους λέει ‘σας τα χω πει και χειρότερα άλλη φορά, τώρα θα σας τα πω πιο ήπια, δεν είμαι δημοκράτης εγώ, προσέξτε τι θα ψηφίσετε'». Σχολίασε ότι «αυτή είναι μια εικόνα που τώρα βγήκε στο διαδίκτυο γιατί βιντεοσκοπήθηκε, αλλά είναι μια συνηθισμένη εικόνα σε τόπους εργασίας». Είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης εκφοβίζει, τρομοκρατεί, εκβιάζει τους εργαζόμενους που τους έβαλε να δουλεύουν σε καθεστώς εργασιακής ζούγκλας. Κατήργησε το 8ωρο, την υποχρέωση να πληρώνονται υπερωρίες, τις συλλογικές συμβάσεις. Και θέλει τώρα, βάζοντας ασυνείδητους εργοδότες, να εκβιάζει τους εργαζόμενους να ψηφίσουν την αφεντιά του, τη ΝΔ». «Είναι χαμένος ο κόπος», είπε ο απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη, για να προσθέσει ότι «ο μόνος τρόπος για να μην ψηφίσουν κάτι διαφορετικό από τη ΝΔ, για να μη δώσουν στήριξη στην αλλαγή, για να μη δώσουν ισχυρό μήνυμα στην κάλπη ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να αλλάξει η ζωή τους, είναι να τους στερήσει τη δυνατότητα να πάνε να ψηφίσουν, όπως έκανε για 250.000 εποχικούς εργαζόμενους που δεν τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε στην κάλπη».

Τόνισε πως ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης «ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτά τα 4 χρόνια ήταν χαμένα, οι πολλοί θέλουν την αλλαγή όσο και να εκβιάζει όσο και να τρομοκρατεί. Στην κάλπη θα πάρει απάντηση: Ως εδώ με τους εκβιασμούς, ως εδώ με την τρομοκρατία, ως εδώ με την οικογενειοκρατία, ως εδώ με την αισχροκέρδεια, ως εδώ με την εργασιακή ζούγκλα, ως εδώ με την αδικία, στις 21 Μάη επιστρέφει η δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο».

Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Ο κ. Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους νέους. Είπε ότι η κυβέρνηση τους στοχοποίησε: «ξύλο στις πλατείες, ξύλο στα πανεπιστήμια και φράχτες για την εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το πρώτο που έκανε η κ. Κεραμέως ήταν να θεσμοθετήσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και να διώξει 20.000 μαθητές κάθε χρόνο απ' τα δημόσια πανεπιστήμια».

Απευθυνόμενος σε όλα τα παιδιά που δίνουν τώρα τον αγώνα τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι «η πολιτική αλλαγή και η κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας στις 21 Μάη θα δώσει τη δυνατότητα μια από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα πάρουμε να είναι η κατάργηση αυτής της άθλιας της ανήθικης Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής. Όσοι λοιπόν δίνουν εξετάσεις να ξέρουν ότι τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει ο κόφτης της κ. Κεραμέως. Είκοσι χιλιάδες μαθητές περισσότεροι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

«Η χειρότερη κυβέρνηση της Δεξιάς»

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η σημερινή είναι «η χειρότερη κυβέρνηση της δεξιάς από τη μεταπολίτευση και μετά, γιατί αυτή δεν είναι απλά μια κυβέρνηση της δεξιάς αλλά μια κυβέρνηση των μεγάλων συμφερόντων». Είπε ότι απευθύνεται και σε χρόνια ψηφοφόρους της ΝΔ «που αισθάνονται ντροπή για τις παρακολουθήσεις, που ντρέπονται όταν δεν έχουν να βγάλουν το μήνα, που αισθάνονται ντροπή να πληρώνουν την ακριβότερη βενζίνη σε όλη την Ευρώπη και να έχει καταντήσει η μεσαία τάξη να τρέφεται με κουπόνια». Είπε ότι πολλοί θέλουν την αλλαγή γιατί «είδαν το εισόδημα τους να συρρικνώνεται», τονίζοντας ότι «έχουμε σχέδιο να δώσουμε ανάσα και προοπτική, σχέδιο που βάζει όριο στην κερδοφορία κάποιων λίγων και ισχυρών». «Πουθενά δεν πας με τα pass», σχολίασε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για τέχνασμα που μέσω της διατήρησης υψηλών έμμεσων φόρων και επιδοτήσεων στη συνέχεια, ισοδυναμεί με λεηλασία του εισοδήματος της μεγάλης πλειοψηφίας «για να πηγαίνουν αυτά στις τσέπες πέντε μεγάλων εταιρειών ρεύματος, δυο-τριών διυλιστηρίων και όλων των επιχειρηματικών ομίλων που έχουν φτιάξει καρτέλ στο χώρο των τροφίμων». Ανέφερε ότι «ετοιμάζουν το επόμενο διάστημα για τη μεσαία τάξη ένα μεγάλο τσουνάμι πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας».

«Υπάρχει προοπτική, δυνατότητα, σχέδιο, λύση με μια κυβέρνηση που θα έχει έγνοια τον απλό πολίτη και όχι τα καρτέλ, τους λίγους και ισχυρούς», είπε, ενώ υποστήριξε ότι παρά τις σχετικές προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ το 2019, «η κυβέρνηση αυτή εξαπάτησε τη μεγάλη πλειοψηφία, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, εξαπάτησε και στοχοποίησε τους εργαζόμενους και τους νέους». Σχολίασε ότι «αυτοί που τότε παρίσταναν τους υπερπατριώτες και διαμαρτύρονταν για την εξωτερική πολιτική μας που αναβάθμισε τη χώρα, πού είναι σήμερα που η Τουρκία κάνει καμπάνια για τον τουρισμό της λέγοντας ‘Turkaegean'; Δεν είναι πουθενά γιατί είχαν παρουσιάσει τους εαυτούς τους ως άριστους αλλά μάλλον ξέχασαν να βάλουν ένα ‘χ' ανάμεσα στη λέξη. Δεν είναι άριστοι, είναι άχρηστοι, γιατί μόνο άχρηστοι θα μπορούσαν να παραδώσουν το όνομα του Αιγαίου στην Τουρκία να κάνει διαφημιστική καμπάνια για τον τουρισμό της». «Να τα χαιρόμαστε τα Rafal αλλά αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να προστατέψουμε τους νησιώτες μας, να μην έχουν γιατρούς, νοσοκομεία, μέσα αεροδιακομιδής… Αυτό είναι το εθνικό μας καθήκον, να προστατεύσουμε βεβαίως την ακεραιότητα της πατρίδας μας αλλά να προστατέψουμε και τους νησιώτες», σημείωσε.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα σε σχέση με την αγοραστική δύναμη σε όλη την ΕΕ, για να τονίσει πως «αν πρέπει να έχουμε έναν εθνικό στόχο τα επόμενα χρόνια δεν είναι να μείνουμε Ευρώπη -αυτό το λύσαμε εμείς τότε που κάποιοι θέλανε να μας πετάξουν έξω όπως ο Σόιμπλε- τώρα ο στόχος μας πρέπει να είναι να γίνουμε Ευρώπη, η Ελλάδα να ξαναγίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα που σημαίνει: μισθοί, εισόδημα, τιμές προσιτές, κοινωνικό κράτος, ΕΣΥ, μια χώρα που το κράτος θα σέβεται τον πολίτη». Πρόσθεσε ότι «το κράτος πρέπει να σταματήσει να είναι αυτό το κομματικό αναξιοκρατικό φέουδο». «Το κράτος», συνέχισε, «που είδαμε στην τραγωδία των Τεμπών, να μπαίνεις σε ένα τρένο και να μην ξέρεις αν θα φτάσεις στον προορισμό σου, διότι κάποιοι έκαναν ρουσφέτι για να βάλουν έναν σταθμάρχη ανεκπαίδευτο χωρίς προϋπηρεσία, γιατί κάποιοι ήθελαν να ιδιωτικοποιήσουν και κρίσιμες υπηρεσίες στις υποδομές του σιδηρόδρομου». Σχολίασε ότι «απτόητοι λίγες μέρες μετά από αυτή την τραγωδία, αντί να ζητήσουν συγγνώμη επιχειρήσαν να το διαχειριστούν με επικοινωνιακό σόου και πήγαν στη Βουλή για να φέρουν νομοσχέδιο και για την ιδιωτικοποίηση του νερού». «Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Η ενέργεια, το νερό, η υγεία, η παιδεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα», είπε.

«Πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε εφαρμόζοντας το πρόγραμμα μας»

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι είναι η πρώτη ευκαιρία ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει εφαρμόζοντας το πρόγραμμα του, χωρίς καταναγκασμούς, χωρίς μνημόνια, χωρίς τρόικα, «να εφαρμόσουμε με μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας ένα πρόγραμμα ανάσας, κοινωνικής στήριξης και ανόρθωσης της οικονομίας, ένα πρόγραμμα πραγματικής αλλαγής».

Παραπέμποντας στο σχέδιο που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, επανέλαβε ότι μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας θα κάνει τέσσερα βασικά πράγματα: αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, δίκαιο αποτελεσματικό κράτος.

Ειδικότερα, αύξηση μισθών νομοθετώντας από την πρώτη μέρα τον κατώτατο στα 880 ευρώ συν την αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή σε ετήσια βάση, αύξηση και στον δημόσιο τομέα, ξεπάγωμα των τριετιών, επαναφορά της 13ης σύνταξης, απονομή των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους και από την 1η Ιουλίου κατανομή και σε όσους έχουν την προσωπική διαφορά των αυξήσεων του 7,5%.

Είπε ότι η μείωση και συγκράτηση τιμών μπορεί να επιτευχθεί με την άμεση μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα προϊόντα διατροφής, «ακόμα και σε μηδενικό ΦΠΑ μπορούμε να πάμε άμεσης ανάγκης», μείωση του ΕΦΚ στα χαμηλότερα επιτρεπτά επίπεδα που προβλέπει η ΕΕ και κατάργηση της καταβολής ΕΦΚ για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους».

Για τη ρύθμιση χρεών παρέπεμψε στο σχέδιο που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ «και έχει και την υπογραφή μιας πολιτικού που ταυτίστηκε με την προστασία της πρώτης κατοικίας σε όλα τα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, της Λούκας Κατσέλη». «Ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την υποχρεωτικότητα των ρυθμίσεων, να βάλει κανόνες λειτουργίας στα fund να προχωρήσει σε ρυθμίσεις βιώσιμες».

Ως προς τη δέσμευση για δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος, σχολίασε ότι «εμείς μπορούμε γιατί δεν γεννηθήκαμε πρίγκιπες. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι το κράτος και η χώρα ανήκει σε εμάς. Το κράτος ανήκει σε αυτόν που οφείλει να υπηρετεί, στον ελληνικό λαό είναι ο μόνος ιδιοκτήτης, γι' αυτό είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το κράτος».

Μεταφορικό και υγειονομικό ισοδύναμο

Μιλώντας για τα νησιά ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο μεταφορικό ισοδύναμο και τώρα δίπλα σε αυτό, και το υγειονομικό ισοδύναμο.

Ανέφερε αρχικά μιλώντας για τη Χίο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε «κάτι που λίμναζε επί χρόνια, το αεροδρόμιο που έγινε ανθρώπινο και είναι σημαντικός κόμβος για την ανάπτυξη του νησιού». Εν συνεχεία είπε ότι ότι σε αντίξοες συνθήκες «στηρίξαμε τα νοσοκομεία, βάλαμε 2,5 εκατ. ανασφάλιστους στη δημόσια υγεία, καταργήσαμε το 5ευρω για την εισαγωγή στα εξωτερικά ιατρεία, ανορθώσαμε τους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων και φτιάξαμε 128 νέες ΤΟΜΥ. Ακόμη ανάφερε ότι το ‘19 το κέντρο υγείας στη Χίο είχε 8 γιατρούς, ενώ σήμερα έχει 3. «Αν δεν στηρίξουμε την περιφέρεια και τα νησιά μας, και τις δημόσιες υποδομές υγείας δεν μπορούμε να μιλάμε για δικαιοσύνη. Εμείς εφαρμόσαμε το μεταφορικό ισοδύναμο, το ροκάνισαν και το απαξίωσαν. Εμείς λέμε ότι όχι μόνο θα το εφαρμόσουμε κανονικά και θα γίνονται στην ώρα τους τις πληρωμές, αλλά και θα το επεκτείνουμε και για τους φοιτητές που είναι σε σχολές σε νησιά, και για τους επισκέπτες για να αυξήσουμε τον νησιωτικό τουρισμό».

Τόνισε ότι «δεύτερο όραμα δίπλα σε αυτό, είναι το υγειονομικό ισοδύναμο: να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες που η πολιτεία θα βρίσκεται δίπλα στον νησιώτη και στις ανάγκες υγείας και περίθαλψης του». Τόνισε ότι «η πολιτεία οφείλει να δώσει τις δυνατότητες στήριξης -και χρηματοδοτικής και σε δομές υγείας- κάλυψης των αναγκών μετακίνησης στα κοντινότερα νοσοκομεία αν χρειαστεί, σε όλους πολίτες που μένουν στα νησιά». Είπε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, θα ενισχύσει τους μαστιχοπαραγωγούς, θα σταθεί δίπλα στους αλιείς, θα στηρίξει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο.

