Αθλητικά

Formula 1 - GP Αζερμπαϊτζάν: Ο Πέρεζ νικητής στο Sprint (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την καρό σημαία στον αγώνα Sprint πήρε ο Σέρχιο Πέρεζ. Ποιοι τερμάτισαν στην δεύτερη και τρίτη θέση. Αναλυτικά η κατάταξη.



Του Γιώργου Ανανίδα

Την καρό σημαία στον αγώνα Sprint του Σαββάτου και 8 βαθμούς πήρε ο Sergio Perez και η Red Bull Racing. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Charles Leclerc με τη Ferrari, καθώς έχασε τη θέση του από τον Μεξικάνο μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας και με τον Perez να εκμεταλλεύεται το DRS. Το βάθρο του Sprint συμπλήρωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Max Verstappen παρά την μέτρια εκκίνησή του.

Το αυτοκίνητο ασφαλείας βγήκε γρήγορα στο Sprint, λίγο μετά το τρακάρισμα του Tsunoda στον 1ο γύρο, ο οποίος χτύπησε σε τοίχο με το δεξί μέρος του μονοθεσίου του και έχασε το λάστιχο του πίσω δεξιά τροχού, ενώ άφησε θραύσματα στην πίστα.

Ο Leclerc πραγματοποίησε μία εξαιρετική εκκίνηση όντας ο poleman και έστριψε πρώτος, με τον Sergio Perez ακριβώς πίσω του. Από την άλλη, ο Max Verstappen έχασε την 3η θέση από τις επιθετικές κινήσεις του George Russell στη στροφή 3, πριν ο Ολλανδός την πάρει πίσω στον 6ο γύρο, μετά την επανεκκίνηση. Έντονα παράπονα εξέφρασε ο Verstappen, επειδή ο Βρετανός τον χτύπησε και τον έριξε στον τοίχο στη στροφή 2, γεγονός που προκάλεσε μικρή ζημιά στη Red Bull και δεν τιμωρήθηκε από τους αγωνοδίκες.

Η ώρα του Perez για να επιτεθεί, ήρθε έναν γύρο μετά την επανεκκίνηση που άνοιξε το DRS. Παρά τις προσπάθειές του να βγει από το slipstreaming, ο Leclerc δεν κατάφερε να εμποδίσει τον Μεξικάνο ο οποίος πήρε την πρωτιά και δεν την άφησε ποτέ. Ο Μονεγάσκος έδειχνε να χάνει ρυθμό στο τρίτο κομμάτι της πίστας, ωστόσο η ταχύτητά της Ferrari ήταν αρκετή για να κρατήσει πίσω τον Verstappen, έστω και με δυσκολία.

Δύσκολο απόγευμα πέρασε ο Lewis Hamilton ο οποίος δέχθηκε προσπεράσεις σχεδόν ταυτόχρονα από τους Sainz και Alonso και έπεσε στην 7η θέση. Την 8η και τελευταία θέση που αποδίδει βαθμούς στο Sprint, κατέκτησε η Aston Martin του Lance Stroll, προσπερνώντας το εμπόδιο της Williams και του Albon ο οποίος σημείωσε αξιόλογη προσπάθεια.

Αναλυτικά, η τελική κατάταξη του αγώνα Sprint στο Αζερμπαϊτζάν:

Περισσότερες ειδήσεις και βίντεο για το GP του Αζερμπαϊτζάν και την Formula 1 μπρείτε να βγείτε στο: antenna.gr/F1

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - ΕΛΑΣ: Οι συλληφθέντες έκαναν πρόβα μια μέρα πριν από το έγκλημα

Βόλος: Παρέμβαση εισαγγελέα για σορό 45χρονης στο “Αχιλλοπούλειο”

“Παναγία Άξιον Εστί”: Σε λαϊκό προσκύνημα στην Αθήνα η εικόνα από το Άγιον Όρος