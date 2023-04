Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν με στολή πιλότου στην πρώτη του εμφάνιση μετά το πρόβλημα υγείας (βίντεο)

Ο Τούρκος Πρόεδρος ντυμένος στα κόκκινα με στολή πιλότου βρέθηκε σε φεστιβάλ τεχνολογίας.

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση έκανε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έπειτα από το επεισόδιο αδιαθεσιας του, ντυμένος στα κόκκινα με στολή πιλότου, κατά το φεστιβάλ τεχνολογίας TEKNOFEST στο αεροδρόμιο Αττατούρκ της Κωνσταντινούπολης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του στο φεστιβάλ, ο Ταγίπ Ερντγογάν παρουσίασε την πρώτη αποστολή της Τουρκίας στο διάστημα η οποία θα πραγματοποιήσει το ταξίδι της στα τέλη του 2023, ενώ παρουσίασε και τα επιτεύγματα της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία. «Το Κόκκινο Μήλο απογειώθηκε, το Togg διατίθεται προς πώληση. Το Κόκκινο Μήλο είναι εδώ. Το Ακιντζί (Επιδρομέας) είναι εδώ. Το πλοίο Αναντολού παραδόθηκε στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Το πλοίο Αναντολού θα βρίσκεται την τελευταία εβδομάδα στη Σμύρνη. Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε τι εννοώ...», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε από τον διάδρομο προσγείωσης. Ο δορυφόρος IMECE στάλθηκε στο διάστημα. Το ελικόπτερο Γκιόκμπει απογειώθηκε διαθέτοντας τον δικό μας εθνικό κινητήρα. Το τανκ Αλτάι παραδόθηκε στο στρατό μας για δοκιμές. Το Χιουρ-Τζετ και το ATAK-2 πέταξαν».

Κατηγόρησε επίσης την αντιπολίτευση αφήνοντας αιχμές κατά των Αμερικανών. «Ο ένας λέει ότι θα βάλει χέρι στα αμυντικά προγράμματα της Τουρκίας, άλλος ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι μακέτες, ένας άλλος ότι το πλοίο Αναντολού με δύο βόμβες καθαρίζεται και ένας άλλο πουλάει τα έργα μας σε αμερικανικές εταιρείες. Το τραπέζι του συνασπισμού έχει αυξηθεί. Πρώτα είπαν 6, μετά 7, μετά 9. Αλλά ό,τι και να κάνετε, δεν θα βγει τίποτα», ανέφερε.

Στο τέλος της ομιλίας του το νέο μαχητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος "Κόκκινο Μήλο", πέταξε πάνω από το συγκεντρωμένο πλήθος και ο Τούρκος Πρόεδρος το έδειξε με το δάχτυλο.

