Πολιτική

Δολοφονία Καραϊβάζ: Κόντρα Θεοδωρικάκου - ΣΥΡΙΖΑ για τις συλλήψεις

Η ανακοίνωση του τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση του υπουργείου.



"Πυρά" προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, εξαπέλυσε ο Τομέας Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με σημερινή του ανακοίνωση, με αφορμή τις δύο συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες από την ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σημειώνοντας μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ότι "η απέχθεια του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ παραμένει ασύλληπτη"

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

"Περιμέναμε τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ, για τις συλλήψεις δύο σεσημασμένων παραβατικών και μία μέρα μετά την ανακοίνωση και την πολιτική εκμετάλλευση της ΕΛΑΣ από τον συνήθη ύποπτο κ Θεοδωρικάκο.

Χθες, κατά την προσφιλή τακτική του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός που η αντιπολίτευση ζήτησε προεκλογικά την αντικατάστασή του, στην προεκλογική περίοδο, εμφανίστηκε, συνεχίζοντας την τακτική εργαλειοποίησης και πολιτικής εκμετάλλευσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ως νέος επιθεωρητής Κάλαχαν όχι μόνο ανακοίνωσε πριν τις επίσημες δηλώσεις της ΕΛΑΣ με ανάρτησή του την σύλληψη δύο ατόμων για τη δολοφονία Καραϊβάζ αλλά απαίτησε με περισσό θράσος, κυνισμό και αλαζονεία, να ζητήσουμε συγγνώμη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την ΕΛΑΣ.

Κύριε Τάκη Κάλαχαν, για ποιον λόγο να σας ζητήσουμε συγγνώμη;

Γιατί δύο χρόνια μετά, κάνατε πολιτική ανακοίνωση μέσα στην προεκλογική περίοδο, για τη σύλληψη δύο ανθρώπων της νύχτας;

Γιατί δεν μας ενημερώνετε, όπως αναφέρετε στην ανάρτησή σας, ποιο είναι το τελευταίο διάστημα που επιταχύνθηκαν οι έρευνες της ΕΛΑΣ, για να οδηγηθεί η ΕΛΑΣ στις δύο συλλήψεις, εντός της προεκλογικής περιόδου;

Από πότε γνωρίζει η ΕΛΑΣ, για τη συμμετοχή των δύο σεσημασμένων παραβατικών;

Γιατί δεν επιταχύνθηκαν από την αρχή προ διετίας οι έρευνες και έπρεπε να διασύρετε πάλι διεθνώς τη χώρα, για να επιταχύνετε (!!!) όπως αναφέρετε ο ίδιος, το τελευταίο διάστημα;

Εκτός από τους δύο, που από τις ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ, φαίνεται ότι δεν είναι οι μόνοι, σε ποιες άλλες ενέργειες προβήκατε, ως επιθεωρητής Κάλαχαν, για να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί ένοχοι και εντολείς;

Γιατί εμφανίζεστε ως ταυτισμένος με την ΕΛΑΣ, τους αστυνομικούς που έχετε τσακίσει 4 χρόνια;

Κύριε Μητσοτάκη, βάλτε ένα φρένο στην κατηφόρα των Υπουργών σας, μέσα στην προεκλογική περίοδο.

Ενημερώστε μας αν τον τελευταίο καιρό επιταχύνθηκαν οι έρευνες για τις υποκλοπές… και αν σήμερα συνεχίζονται στην Ελλάδα ή όπου αλλού εξάγετε την τεχνογνωσία σας, όπως στο Σουδάν.

Ενημερώστε μας αν τον τελευταίο καιρό επιταχύνθηκαν οι έρευνες για τις συνομιλίες στελεχών του Υπουργείου με την Greek mafia…

Ενημερώστε μας αν τον τελευταίο καιρό επιταχύνθηκαν οι έρευνες για τις συνομιλίες ανώτατων αξιωματικών της ΕΛΑΣ με την Greek mafia.

Ενημερώστε μας, τέλος, αν τον τελευταίο καιρό επιταχύνθηκαν οι ενέργειες για τη μετατροπή των ενημερωτικών δελτίων της ΕΥΠ, σε ανακριτικό υλικό ή θα αφήσετε κάθε στέλεχος της Greek mafia και κάθε εμπλεκόμενο, να αθωωθεί για τυπικούς λόγους.

Ενημερώστε μας, τώρα. Έστω και μέσα στην προεκλογική περίοδο"

Υπ. Προστασίας του Πολίτη: Η απέχθεια του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ παραμένει ασύλληπτη

Απάντηση στην ανακοίνωση του Τομέα Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέδωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην οποία αναφέρει:

«Πριν από μια εβδομάδα, ο κ. Τσίπρας δυσφήμιζε από την Γερμανία την Ελληνική Αστυνομία διεθνώς, αποτρέποντας έτσι τους τουρίστες να επισκεφτούν την πατρίδα μας.

Είναι ο ίδιος που, το περασμένο καλοκαίρι, κατηγορούσε τους Αστυνομικούς μας στον Έβρο ως δολοφόνους για την ανύπαρκτη «νεκρή Μαρία», υπονομεύοντας την Πατρίδα μας

Ο ίδιος που, εδώ και μια τετραετία, δεν έχει βρει μια λέξη υποστήριξης προς την Ελληνική Αστυνομία για τις μεγάλες επιτυχίες που έχει καταγράψει.

Σήμερα, ο κύριος Τσίπρας, αντί να πει μια λέξη συγχαρητηρίων για τη μεγάλη επιτυχία της Αστυνομίας στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ, επιλέγει και πάλι την μικροκομματική αντιπολίτευση. Επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως αποτελεί τη μόνιμη φωνή μιζέριας και τοξικότητας. Και, επίσης, ότι η απέχθεια του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ παραμένει ασύλληπτη».

