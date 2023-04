Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Τα πρώτα σποτ της προεκλογικής εκστρατείας του

Τα πρώτα βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, με τίτλο: «Ως εδώ. Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».

Τα τρία πρώτα τηλεοπτικά σποτ του για τις εκλογές της 21ης Μαΐου έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στη δημοσιότητα.

Τα σποτ, στο πλαίσιο της εν λόγω προεκλογικής καμπάνιας, με τίτλο: «Ως εδώ. Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία», επικεντρώνουν «στα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και τα οποία το κόμμα έχει θέσει στο επίκεντρο του προγράμματος του για την προοδευτική διακυβέρνηση», επισημαίνουν κομματικές πηγές.

Εν προκειμένω, τα τρία πρώτα σποτ πραγματεύονται, αντιστοίχως, τις δυσκολίες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και την κατάσταση στα νοσοκομεία, το πρόβλημα των χρεών και των πλειστηριασμών, τις δυσκολίες των ανθρώπων του αγροτικού κόσμου.

«Πρωταγωνιστής» στο πρώτο σποτ ένας γιατρός που «επιστρέφει στο σπίτι του αργά το βράδυ, εξαντλημένος από τις πολλές ώρες στο νοσοκομείο, όπου αναδεικνύει την έλλειψη προσωπικού και το γεγονός ότι παρά την πανδημία και την απώλεια χιλιάδων ανθρώπων δεν στηρίχθηκε η Δημόσια Υγεία».

Στο δεύτερο σποτ εμφανίζεται ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, «ο οποίος είναι πνιγμένος στα χρέη, έχει αποφασίσει να κλείσει την επιχείρησή του και δεν ξέρει πώς να το ανακοινώσει στην υπάλληλό του και την ίδια ώρα κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του σε πλειστηριασμό».

Στο τρίτο σποτ «ένας αγρότης, ο οποίος δυσκολεύεται να πουλήσει την παραγωγή του και βρίσκεται στο σημείο όπου σκέφτεται να εγκαταλείψει την γη του και εξηγεί το πρόβλημα λέγοντας χαρακτηριστικά "αφού κάνουν πλάτη στους μεγάλους"».

Τα σποτ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για άλλα τέσσερα χρόνια» και τονίζουν ότι «κάτι πρέπει να αλλάξει», ενώ κλείνουν με τη φράση: «Ως εδώ. Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία».

