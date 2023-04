Πολιτική

Εκλογές 2023: Αίτημα εξαίρεσης τριών Αρεοπαγιτών κατέθεσε το κόμμα του Κασιδιάρη

Στην αντεπίθεση περνά ο Ηλίας Κασιδιάρης ο οποίος, μέσω της συνηγόρου του, το κόμμα του κατέθεσε αίτηση εξαίρεσης τριών μελών της σύνθεσης της Ολομέλειας του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που θα κρίνει την τύχη των «Ελλήνων».

Το «Εθνικό Κόμμα - Έλληνες» κατέθεσε στον 'Αρειο Πάγο αίτηση εξαίρεσης τριών αρεοπαγιτών μελών της σύνθεσης της Ολομέλειας του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που εξετάζει τη νομιμότητα των κομμάτων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Χατζηλιάδης, ζητά την αποχή τριών αρεοπαγιτών από τη σύνθεση του Ποινικού Τμήματος, που τις προσεχείς ημέρες θα κρίνει την τύχη του κόμματος «Έλληνες».

Στην αίτηση εξαίρεσης επικαλείται δημοσιεύματα του Τύπου, βάσει των οποίων οι τρεις δικαστές πραγματοποίησαν προ διάσκεψη προκειμένου να προετοιμάσουν απορριπτικό σκεπτικό για το επίμαχο κόμμα.

Η αίτηση θα εξεταστεί από τον 'Αρειο Πάγο.

Παράλληλα, η Βάσω Πανταζή δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη σε δήλωσή της αναφέρει:

«Πληροφορηθήκαμε ότι μέλη της συνθέσεως είναι τρεις δικαστές για τις οποίες τις προηγούμενες ημέρες έλαβαν χώρα εκτενή δημοσιεύματα περί συμμετοχής τους σε μια συνάντηση που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου να καταγράψουν σκεπτικό απόρριψης του Εθνικού Κόμματος Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές.

Τα δημοσιεύματα αυτά παρότι αναμέναμε αρκετές ημέρες να διαψευστούν είτε από τις ίδιες, είτε από το συνδικαλιστικό όργανο, δεν έγινε καμία διάψευση. Αυτό δημιουργεί υπόνοιες ότι δεν θα είναι αντικειμενική και αμερόληπτη η κρίση τους. Να ξεκαθαρίσω ότι οι υπόνοιες αυτές δεν αφορούν το πρόσωπο του Ηλία Κασιδιάρη, αφορούν την κοινωνία γενικότερα. Καθότι η απόφαση αυτή έχει ιστορική σημασία για τη δημοκρατία και τις ελεύθερες εκλογές. Επειδή λοιπόν δημιουργήθηκαν δυσμενή σχόλια γι’ αυτές τις τρεις δικαστές αρεοπαγίτες, οι οποίες αποτελούν μέλη της συνθέσεως κι εμείς για να θωρακίσουμε θεσμικά απέναντι στην ελληνική κοινωνία την απόφαση αυτή, ώστε να μην αμφιβάλλει κανένας πολίτης ότι αυτή η απόφαση είναι αντικειμενική και δεν είναι προειλημμένη, καταθέτουμε αυτή τη στιγμή στο Τμήμα του Αρείου Πάγου αίτηση προκειμένου είτε οι ίδιες να δηλώσουν αποχή από τη σύνθεση του Τμήματος για λόγους ευπρέπειας, όπως ορίζει ο νόμος, άλλως ζητούμε να εξαιρεθούν με δικό μας αίτημα, καθ’ ότι, ούσες πρωταγωνίστριες αρνητικών δημοσιευμάτων, η δε τρίτη εξ αυτών, ούσα εφέτης ανακρίτρια είχε λάβει απόφαση γι αυτόν και τον είχε προφυλακίσει, ενώ αθωώθηκε αμετάκλητα για την κατοχή μιας νόμιμης καραμπίνας. Ζητούμε να απέχουν από μόνες τους, διαφορετικά ζητούμε να εξαιρεθούν από τον 'Αρειο Πάγο».

Ακόμη, τα μεσάνυκτα λήγει η προθεσμία υποβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών, των συνδυασμών των κομμάτων, των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και των ανεξαρτήτων υποψηφίων.

