Δολοφονία Καραϊβάζ: Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις - Στο “κάδρο” ακόμα τρία άτομα

Το λευκό βαν που "πρόδωσε" τα δυο αδέρφια και τα τηλέφωνα "φαντάσματα". Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στα ίχνη τους.



Για την ερχόμενη Τετάρτη έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν, τα δύο αδέλφια που κατηγορούνται για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ, πριν από 25 μήνες.

Οι ερευνητές της Ασφάλειας έφθασαν στα ίχνη τους αναλύοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και συλλέγοντας μαρτυρίες.

Κομβικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο κινήθηκε σχεδόν παράλληλα με το σκούτερ των εκτελεστών.

Οι δύο εκτελεστές του Γιώργου Καραϊβάζ επέβαιναν στο μαύρο σκούτερ, αλλά οι ερευνητές της Ασφάλειας είδαν ότι το βανάκι κινήθηκε παράλληλα και την ημέρα της δολοφονίας και την προηγούμενη, στην περιοχή του Αλίμου, όπου έπεσε νεκρός ο δημοσιογράφος.

«Το εν λόγω όχημα ανήκει σε εταιρία, για τη λειτουργία της οποίας υπεύθυνος ήταν ο 48χρονος, ενώ από τον επακόλουθο οικονομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, καταδείχθηκε ότι η παρουσία του οχήματος στην περιοχή κατά τα επίμαχα χρονικά διαστήματα σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνταν, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

“Δεν θυμάμαι…”

Κατά την εξέτασή του δεκαπέντε ημέρες νωρίτερα ο 48χρονος δήλωσε πως δεν θυμάται εάν εκείνες τις ημέρες είχε κάποια δουλειά στον Άλιμο, ενώ οι άλλοι δύο υπάλληλοι της εταιρείας, που χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητο, εκείνες τις ημέρες δεν το έκαναν.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι «τόσο από τον έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας όσο και από τα παραστατικά που μας έδωσαν δεν προκύπτει η εταιρεία να παρέχει υπηρεσίες σε κάποιο κτίριο στην περιοχή του Αλίμου».

Οι αστυνομικοί, μάλιστα, έψαξαν πόρτα – πόρτα σε μία απόσταση τετρακοσίων μέτρων, στην οδό Μεγίστης, εκεί όπου η περιοχή είναι τυφλή από κάμερες ασφαλείας. Και πάλι, όμως, δεν βρήκαν στοιχείο, που να δικαιολογεί την παρουσία του βαν.

Τα τηλέφωνα – “φαντάσματα”

Από τη στιγμή που είδαν ότι ο 48χρονος και ο 40χρονος αδελφός του είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, έψαξαν τα τηλέφωνά τους.

Διαπίστωσαν πως προμηθεύτηκαν κινητά – «φαντάσματα», τα οποία ενεργοποιήθηκαν στον Άλιμο, τις επίμαχες ώρες, ενώ τα προσωπικά τηλέφωνά τους δεν είχαν καμία λειτουργία το ίδιο διάστημα.

«Αποτέλεσμα της μεθοδικής και άρτιας έρευνας ήταν να καταδειχθούν καίρια ευρήματα αναφορικά με τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ανθρωποκτονίας και αφορούσαν κυρίως στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πράξης καθώς και στην απρόσκοπτη διαφυγή τους από τον τόπο του εγκλήματος», δήλωσε ο Διοικητής της Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχος Γιάννης Σκούρας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία μέχρι την Τετάρτη, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Στο «κάδρο» ακόμα τρία άτομα

Την ίδια ώρα, τρία ακόμα άτομα φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αλλά δεν έχουν συλληφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία αναφέρεται το όνομα ενός 54χρονου, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, έκρηξη, εκβίαση και εμπρησμό. Κατά τις εκτιμήσεις των αστυνομικών συμμετείχε ενεργά στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ και είχε παρουσία στον Άλιμο.

Δεύτερος ένας 50χρονος, ο οποίος δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, αλλά το κινητό τηλέφωνό του ενεργοποίησε κεραίες ταυτόχρονα με του 40χρονο κατηγορούμενου πριν και μετά τη δολοφονία.

Τρίτος, ένας 53χρονος έγκλειστος φυλακών σήμερα, ο οποίος θεωρείται από τις αρχές αρχηγός ομάδας νονών της νύχτας. Αυτός προμηθεύτηκε κινητό «φάντασμα» από το ίδιο πρόσωπο, είχε επικοινωνίες με τους συλληφθέντες και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που ζήτησε να δολοφονήσουν τον Γιώργο Καραϊβάζ.

