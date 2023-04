Πολιτική

Ο Αντώνης Σαμαράς θα βραβευθεί από το Χάρβαρντ

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλεγεί ως μια από τις πέντε εξέχουσες προσωπικότητες των αποφοίτων της σχολής, που ξεχώρισαν για τις ηγετικές τους ικανότητες.



Το ετήσιο βραβείο Alumni Achievement Award του Χάρβαρντ, θα απονεμηθεί στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά καθώς έχει επιλεγεί ως μια από τις πέντε εξέχουσες προσωπικότητες των αποφοίτων της σχολής, που ξεχώρισαν για τις ηγετικές τους ικανότητες.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου στη Βοστώνη σε ειδική εκδήλωση.

Ο Έλληνας πρώην πρωθυπουργός είναι ο μόνος ευρωπαίος πολίτης που θα τιμηθεί.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της αποφοίτησης «αυτοί που θα τιμηθούν φέτος έχουν καθιερωθεί ως μεγάλοι ηγέτες στους τομείς τους, όχι κάνοντας εύκολες επιλογές, αλλά λαμβάνοντας ρίσκο και πράττοντας αυτό που ήξεραν μέσα τους πως έπρεπε να κάνουν , ώστε να επιτύχουν κάτι μεγαλύτερο από τα κατεστημένα και συνήθη».

Συγκεκριμένα, ο κοσμήτορας του Χάρβαρντ, κ . Srikant Dater, σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι «έδρασαν στη σταδιοδρομία τους ως πραγματικοί ηγέτες που έκαναν τη διαφορά στον κόσμο, διατηρώντας τα υψηλότερα κριτήρια και αξίες σε οτιδήποτε έπραξαν».

Όπως επισημαίνεται από το Χάρβαρντ, «για πάνω από 50 έτη το βραβείο Alumni Achievement Awards έχει απονεμηθεί σε προσωπικότητες των οποίων το στρατηγικό όραμα καθοδηγεί την εργασία τους, η δημιουργικότητα και το πνεύμα καινοτομίας εμπνέουν όσους είναι δίπλα τους, ο χαρακτήρας και οι αξίες τους είναι υποδειγματικές και η ηγετικότατά τους είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση».

Οι υπόλοιποι βραβευθέντες είναι οι: Reshma Kewalramani (πρόεδρος της φαρμακευτικής Vertex), Depelsha Thomas McGruder (ανώτερο στέλεχος του Ford Foundation), Raymond J. McGuire (πρόεδρος του Lazard) και Stephen A. Schwarzman (επικεφαλής της Blackstone).

