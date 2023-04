Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ναύπακτο

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της ΑχαΐαςΤο μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 9:05 σήμερα το βράδυ, σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα ανατολικά του Μαραθιά, Φωκίδας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε περίπου στα 13 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 14 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοδυτικά από το Αίγιο.

