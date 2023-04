Πολιτική

Μητσοτάκης: Στο debate να μας εξηγήσουν πώς αντιλαμβάνονται την “προοδευτική διακυβέρνηση”

O Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο Αγρίνιο. Τι είπ για τις εκλογές, το ντιμπέιτ και την Αριστερά.



«Πετύχαμε πολλά αυτή την τετραετία, κουραστήκαμε, αγωνιστήκαμε. Κάναμε και λάθη. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι είμαι αλάθητος, αλάθητος είναι μόνο αυτός ο οποίος δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και αυτή η προσπάθεια, την οποία κάναμε με πολύ κόπο να ξαναπατήσει η πατρίδα μας στα πόδια της, να αφήσουμε πίσω μια δύσκολη δεκαετία, να μπορούν τα νέα παιδιά να ατενίζουν το μέλλον τους με περισσότερη αισιοδοξία δεν πρέπει να μείνει ημιτελής. Δεν πρέπει η χώρα να ξανακυλήσει πίσω. Δεν πρέπει να πειραματιστούμε πάλι με αποτυχημένες συνταγές. Πρέπει να πάμε τη χώρα μπροστά με σταθερότητα, με τόλμη, με πιο γρήγορους ρυθμούς» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί να τον υποδεχθούν στο Αγρίνιο.

«Ξέρετε, όπου πηγαίνω οι πολίτες δεν μου λένε "μην κάνεις αλλαγές", "μην κάνεις μεταρρυθμίσεις", μου λένε κατά κανόνα "τρέξε ακόμα πιο γρήγορα", "πήγαινε πιο γρήγορα, πήγαινε πιο γρήγορα τη χώρα μπροστά". Και αυτή είναι η δέσμευσή μας για την επόμενη τετραετία. Είμαστε πιο έμπειροι, είμαστε πιο έτοιμοι, είμαστε πιο δοκιμασμένοι. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε την Ελλάδα. Δώστε μας τη δύναμη, δώστε μας τη δύναμη να κάνουμε την πατρίδα μας ακόμα πιο ισχυρή, όλους τους Έλληνες να ευημερούν με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο debate είπε: «Είχα κουραστεί εδώ και εβδομάδες να ακούω αυτή τη συζήτηση για το debate. Δεν θέλουμε λέει debate. Ε, συμφωνήθηκε σήμερα το debate, όπως τους είχα πει από την πρώτη στιγμή. Για πάμε όλοι μαζί, λοιπόν, να συζητήσουμε για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε αλλά να πέσουν και οι μάσκες. Γιατί στο debate θα είμαστε όλοι μαζί οι πολιτικοί αρχηγοί, όπως πρέπει να είναι σε μια δημοκρατία. Και να έρθουν να μας εξηγήσουν τα υπόλοιπα κόμματα πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται αυτή την "προοδευτική διακυβέρνηση", αυτή την κυβέρνηση των ηττημένων που κάποιοι θέλουν να δρομολογήσουν. Αυτή την κυβέρνηση που θα φέρει μαζί ενδεχομένως, στο μυαλό τους, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τον Βαρουφάκη, τη «Δήμητρα»».

«Αλλά αυτά θα ήταν αστεία εάν δεν ήταν πολύ επικίνδυνα. Και είναι επικίνδυνα γιατί κάποιοι δοκίμασαν να τα κάνουν όλα αυτά το '15. Κάποιοι μας έφτασαν στο χείλος του γκρεμού και την τελευταία στιγμή αναγκάστηκαν να κάνουν μια θεαματική κωλοτούμπα, μας στοίχισε πολλά λεφτά, 100 δισεκατομμύρια περίπου αυτή η κωλοτούμπα. Και τώρα μπορεί να σκέφτονται να ξανακάνουν τα ίδια. Ένας τρόπος υπάρχει για να αποκρούσουμε αυτές τις σκέψεις: πανίσχυρη Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 21ης Μαΐου. Από τη στιγμή που θα είμαστε νικητές με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, όλα αυτά τα σενάρια πάνε περίπατο», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η Αριστερά μάς λέει ότι έχει το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Εμείς είμαστε η πλατιά λαϊκή παράταξη που φροντίζει όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες, προσέχει τον κόσμο της εργασίας

Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε «Έχουμε σε δύο μέρες Πρωτομαγιά. Η Πρωτομαγιά είναι κατά κανόνα η γιορτή στην οποία η Αριστερά έρχεται και μάς λέει ότι έχει το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Τους απαντάμε: όχι, εμείς είμαστε η πλατιά λαϊκή παράταξη που φροντίζει όλες τις Ελληνίδες, όλους τους Έλληνες, προσέχει τον κόσμο της εργασίας. Εμείς ήμασταν αυτοί που αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ στα 780 ευρώ. Εμείς ήμασταν αυτοί που για πρώτη φορά βάλαμε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο κάθε εργαζόμενος όταν πηγαίνει στη δουλειά του -ξεκινάμε από τις μεγάλες επιχειρήσεις και αυτό θα επεκταθεί σε ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα- θα χτυπάει ψηφιακά την κάρτα του. Και ο εργαζόμενος μπορεί να γνωρίζει ότι οι ώρες που δουλεύει είναι οι πραγματικές ώρες και θα πληρώνεται για τις ώρες που πραγματικά έχει δουλέψει».

«'Αρα, αναρωτιέμαι, ποιοι είναι τελικά οι πραγματικά κοινωνικά ευαίσθητοι και αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον κόσμο της εργασίας; Αυτοί που κράτησαν τους μισθούς καθηλωμένους; Αυτοί οι οποίοι σας τσάκισαν στη φορολογία; Ή αυτοί που τελικά δίνουν καλύτερο εισόδημα στους μισθωτούς και καλύτερη προοπτική για την επόμενη μέρα;» συμπλήρωσε.

Όπως σας είχα πει ότι θα μειώσω τους φόρους, έτσι σας λέω και τώρα ότι μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά όλους τους μισθούς την επόμενη τετραετία

«Πιστεύω ακράδαντα ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Όπως σας είχα πει ότι θα μειώσω τους φόρους, έτσι σας λέω και τώρα ότι μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά όλους τους μισθούς την επόμενη τετραετία, τον κατώτατο μισθό, μέχρι τον μέσο μισθό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μπορούμε να κατεβάσουμε την ανεργία κάτω από το 10%, μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις.

Μπορούμε, και πρέπει, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από την υπόλοιπη Ευρώπη. Διότι τελικά αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε τη συλλογική μας ευημερία. Θέλουμε να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρώπη.

Το 2015, τις δύσκολες εποχές του Ιουλίου, όταν κάποιοι έπαιξαν την τύχη της χώρας κορώνα - γράμματα, εμείς, η δική μας παράταξη ήταν αυτή που κράτησε τη χώρα στην Ευρώπη. Αλλά δεν μας αρκεί μόνο να μείνουμε στην Ευρώπη, πρέπει να γίνουμε και Ευρώπη παντού. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχω θέσει για την επόμενη τετραετία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Άκουσα τον κ. Τσίπρα πάλι από τη Χίο να μιλάει και να λέει: αυτή η τετραετία ήταν, λέει, τέσσερα χαμένα χρόνια. Αλήθεια; Τέσσερα χαμένα χρόνια; Με τους καλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, από εκεί που ήμασταν ουραγοί; Με χαμηλότερους φόρους από εκεί που είχαμε υψηλότερους φόρους; Με ρεκόρ επενδύσεων; Με ρεκόρ στον τουρισμό; Με ρεκόρ στους πόρους που έχει να διαχειριστεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' βαθμού και Α' βαθμού; Για ρωτήστε τον Περιφερειάρχη σας, ρωτήστε τον Δήμαρχό σας, πότε στο παρελθόν είχαν περισσότερους πόρους να διαχειριστούν; Τότε ή τώρα; Τώρα, γιατί ακριβώς αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και δημιούργησε πλούτο, εξασφάλισε πόρους από την Ευρώπη, έδωσε τη δυνατότητα στον Περιφερειάρχη να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο ΕΣΠΑ. Έδωσε τη δυνατότητα στον Δήμαρχο να διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα “Τρίτσης” με σημαντικές παρεμβάσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση αυτής της πόλης. Και θα είμαστε κοντά, να σάς στηρίξουμε και την επόμενη τετραετία», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

