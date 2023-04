Αθλητικά

Ατρόμητος - ΟΦΗ: Στην κορυφή των play out οι Κρητικοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χορταστικό παιχνίδι έγινε στο Περιστέρι όπου ο ΟΦΗ επικράτησε του Ατρομήτου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play out της Super League.



Χορταστικό παιχνίδι έγινε στο Περιστέρι όπου ο ΟΦΗ επικράτησε του Ατρομήτου με 3-2 σε αναμέτρηση για την 5η αγωνιστική των play out της Super League και έκανε μεγάλο βήμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης των play out. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Ντιουσέ (8΄), Μεγιάδο (26΄) και Ντίκο (65΄), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Ρομπάιγ (16΄ πεν.) και Βούρος (35΄ αυτογκόλ).

Το σκορ άνοιξαν στο 8ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι όταν βγήκαν στην κόντρα, ο Ντίκο πάσαρε στον Ντιουσέ ο οποίος με αριστερό σουτ «έγραψε» το 1-0 για τους κρητικούς.

Επτά λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 15΄ ο Κλωναρίδης έκανε τη σέντρα η μπάλα βρήκε το χέρι του Διαμαντή και ο διαιητής καταλόγισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ρομπάιγ που ισοφάρισε σε 1-1 στο 16'.

Στο 26΄ ο ΟΦΗ πήρε εκ νέου το προβάδισμα όταν ο Γιαννιώτης έκανε λάθος πάσα στον Μεγιάδο ο οποίος βρέθηκε τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων και έκανε το 2-1.

Ο Ατρόμητος όμως δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 35΄ όταν μετά από όμορφη συνεργασία ο Έντερ έκανε το γύρισμα και ο Βούρος στην προσπάθειά του να απομακρύνει πέτυχε αυτογκόλ.

Στο δεύτερο μέρος, οι ομάδες προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους και ο αγώνας διεκόπη για λίγο στο 57΄ με οπαδούς και παίκτες να τιμούν τη μνήμη του πρώην παίκτη των Περιστεριωτών, Τσιμάνγκα. Ο επιθετικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έφυγε από τη ζωή στις 30 Απριλίου του 1995 όταν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Πανελευσινιακός-Ατρόμητος στο γήπεδο Ελευσίνας για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής, σε διεκδίκηση της μπάλας χτυπήθηκε στην καρωτίδα με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει στο γήπεδο.

Ο ΟΦΗ πάντως ήταν ορεξάτος και στο 65΄ ο Μεγιάδο βρήκε τον Λάρσον ο οποίος σέντραρε στον Ντίκο και ο τελευταίος με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 3-2 για τους κρητικούς που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητής: Τζοβάρας

Κίτρινες : Μαυρομάτης, Αγκιμπού - Μπάκιτς, Λάρσον, Μεγιάδο

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Ντε Μποκ, Μαυρομάτης, Έντερ (83΄ Οικονομίδης), Αγκιμπού (90΄ Κιάρτανσον), Έρλινγκμαρκ (71΄ Φρίντγιονσον), Κλωναρίδης, Κωτσόπουλος (71΄ Τσαβίδας), Ρομπάιγ (90΄ Τζοβάρας).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Θοράρινσον, Βούρος, Διαμάντης, Πασαλίδης, Μεγιάδο, Ντιουσέ (83΄ Περέα), Μπάκιτς (76΄ Νέιρα), Φελίπε Λουίς, Ντίκο (76΄ Μοσκέρα).

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθα Αλεξανδροπούλου - Καραϊβάζ: Δικαιώνεται ο Γιώργος, η ψυχή του… (βίντεο)

Αλεξανδρούπολη - Εργατικό ατύχημα: Στην Εντατική χειριστής γερανού που έπαθε ηλεκτροπληξία (εικόνες)

Εκλογές 2023: Αίτημα εξαίρεσης τριών Αρεοπαγιτών κατέθεσε το κόμμα του Κασιδιάρη