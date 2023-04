Κόσμος

Τέξας: Του ζήτσαν να μην πυροβολεί και σκότωσε πέντε γείτονες του

Ανάμεσα στα θύματα και ένα παιδί. Ανιρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του μακελάρη.

Ένας 38χρονος πυροβόλησε και σκότωσε πέντε γείτονες του, ανάμεσά τους και ένα οκτάχρονο παιδί, επειδή εκείνοι ζήτησαν από τον άνδρα να σταματήσει να κάνει ασκήσεις σκοποβολής στην αυλή του με το επιθετικό τουφέκι τύπου AR-15, γνωστοποίησε σήμερα ο σερίφης της κομητείας Σαν Τζασίντο, Γκρεγκ Κάπερς.

Το περιστατικό συνέβη αργά βράδυ χθες Παρασκευή (τοπική ώρα) στο Κλίβελαντ του Τέξας, και ο φερόμενος δράστης, ο Φρανσίσκο Οροπέζα, διαφεύγει τόνισε ο Κάπερς μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, τονίζοντας ότι οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να συλλάβουν τον άνδρα.

Ο φερόμενος δράστης, μεξικανικής καταγωγής σύμφωνα με τις αρχές, βγήκε στην αυλή του σπιτιού του χθες το βράδυ (τοπική ώρα) και άρχισε να κάνει ασκήσεις σκοποβολής με το όπλο. Τότε,γείτονες βγήκαν έξω για να του ζητήσουν να σταματήσει να πυροβολεί, τόνισε ο σερίφης.

«Ένας άνδρας, από τα θύματα, πέρασε από το φράχτη, και είπε στον Οροπέζα: "Καλησπέρα, προσπαθούμε να κοιμήσουμε το μωρό στο σπίτι", ζητώντας του ευγενικά να σταματήσει να πυροβολεί με το όπλο του».

Στη συνέχεια, και οι δύο - δράστης και θύμα - επέστρεψαν στα σπίτια τους, όταν ο πρώτος «γέμισε το γεμιστήρα του, διέσχισε το δρόμο και μπήκε στο σπίτι των ανθρώπων και άρχισε να πυροβολεί».

Αξιωματούχοι από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σαν Τζασίντο δέχτηκαν από το Κλίβελαντ μια τηλεφωνική κλήση για παρενόχληση στις 23:31 τοπική ώρα αλλά όταν έφθασαν επί τόπου βρήκαν πολλούς νεκρούς από σφαίρες.

Ο σερίφης ανέφερε ότι συνολικά δέκα άτομα βρίσκονταν μεσα στο σπίτι όταν ο ένοπλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Πέντε άτομα επέζησαν.

Η αστυνομία σημείωσε ότι τα θύματα ήταν όλα από την Ονδούρα, αλλά οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν στη δημοσιότητά τα ονόματά τους, μετέδωσε νωρίτερα το αμερικανικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Το γραφείο του σερίφη ενημέρωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ότι ο ύποπτος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο σερίφης του Σαν Τζασίντο είπε ότι τα θύματα σκοτώθηκαν με πυροβολισμούς στο κεφάλι. Τέσσερα από αυτά πέθαναν ακαριαία και το πέμπτο κατέληξε κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Μεταξύ των επιζώντων ήταν δύο παιδιά που βρέθηκαν ζωντανά κάτω από τα πτώματα δύο γυναικών σε ένα υπνοδωμάτιο, που είχαν πέσει πάνω από τα παιδιά τους για να τα σώσουν.

Το AR-15 έχει χρησιμοποιηθεί σε σε πολλά αιματηρά περιστατικά επιθέσεων με όπλα στις ΗΠΑ. Η χώρα συνεχίζει να πληρώνει βαρύ τίμημα από τη διάδοση πυροβόλων όπλων και για την ευκολία πρόσβασης σε αυτά.

Σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ένας στους τρεις ενήλικες κατέχει τουλάχιστον ένα όπλο και σχεδόν ένας στους δύο ενήλικες ζει σε σπίτι όπου υπάρχει ένα όπλο.

