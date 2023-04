Αθλητικά

Ιωνικός - ΠΑΣ Γιάννινα: “Διπλό” παραμονής για τον “Άγιαξ της Ηπείρου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νικηφόρα πέρασε από τη Νεάπολη ο ΠΑΣ Γιάννινα και πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό για την παραμονή στην κατηγορία.



Νικηφόρα πέρασε από τη Νεάπολη ο ΠΑΣ Γιάννινα, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού και πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό για την παραμονή στην κατηγορία, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Super League. Το γκολ γα τον «Άγιαξ της Ηπείρου» πέτυχε ο Μέντες Μορέιρα Αχμάντ στο 64ο λεπτό, το οποίο ήταν και το πρώτο του την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανέβηκε στους 30 βαθμούς, ενώ οι Νικαιώτες παρέμειναν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Δυνατά ξεκίνησαν οι γηπεδούχοι και έψαχναν το γρήγορο γκολ. Η αντίδραση του ΠΑΣ Γιάννινα υπήρξε άμεση, αφού οι παίκτες του Θανάση Στάικου ισορρόπησαν και προσπάθησαν ν' απειλήσουν τα καρέ του Χουτεσιώτη. Εν συνεχεία, όμως ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και καμία ομάδα δεν έγινε απειλητική. Ο Ιωνικός είχε μεγαλύτερη κατοχή, αλλά μετά το τέλος του α΄ μέρους οι δύο ομάδες κατευθύνθηκαν στ' αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου, με το σκορ στο μηδέν.

Το β΄ μέρος άρχισε με τον Αθανασίου να περνά στη θέση του Παναγιώτη Τσιντώτα για τον ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων παραπονέθηκε για πόνο στον δεξιό προσαγωγό. Στο 52ο λεπτό, ο Ιωνικός είχε μία ευκαιρία, όταν ο Μάντζης έκανε το σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Αθανασίου μπλόκαρε την μπάλα. Και μετά από διακοπή ενός λεπτού, όταν άναψαν ξαφνικά τα ποτιστικά του γκαζόν, ο ΠΑΣ Γιάννινα άνοιξε το σκορ! Συγκεκριμένα, ο Πήλιος έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Χουτεσιώτης δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα. Ο Μορέιρα πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, στο 64ο λεπτό.

Ο ΠΑΣ σκόραρε με τον Τζίμα στο 83ο λεπτό, αλλά ο Μορέιρα που του έδωσε την πάσα ήταν από αντικανονική θέση. Στα τελευταία λεπτά υπήρξε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, στο 90΄+7΄ ο Παμλίδης έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και ο Μύγας προσπάθησε να τον σπρώξει εκτός. Οι δυο τους είχαν μια αψιμαχία στην οποία αναμίχθηκαν και άλλοι παίκτες, με τους δύο ποδοσφαιριστές να κιτρινίζονται. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ιωνικός, Τάκης Τσιριγώτης που αναμείχθηκε στην ένταση, αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη.

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Ρομαό, Βαλεριάνος, Μύγας - Τζίνο Φεντερίκο, Λιάσος, Μπάλαν, Παμλίδης, Ροσέρο, Αθανασίου

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, Μύγας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Βαλεριάνος, Σάκιτς, Κάνιας, Σεμπά (76΄ Σεμπά), Γούλερι (60΄ Ελευθεριάδης), Μασάς (71΄ Λοβέρα), Μάντζης

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας (49΄ Αθανασίου), Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πήλιος, Μορέιρα (88΄ Ροσέρο), Τζίμας, Τζίνο, Παμλίδης, Λιάσος, Μπάλαν (90' +9΄ Κόντε)

Ειδήσεις σήμερα:

Στάθα Αλεξανδροπούλου - Καραϊβάζ: Δικαιώνεται ο Γιώργος, η ψυχή του… (βίντεο)

Αλεξανδρούπολη - Εργατικό ατύχημα: Στην Εντατική χειριστής γερανού που έπαθε ηλεκτροπληξία (εικόνες)

Challenger Cup Πόλο: Ο Απόλλων Σμύρνης κυπελλούχος Ευρώπης