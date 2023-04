Αθλητικά

Αστέρας και Λαμία μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις

Ικανοποιημένες οι δύο ομάδες με τον βαθμό της ισοπαλίας καθώς παραμένουν πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ισόπαλη χωρίς τέρματα αναδείχθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα με την Λαμία στην Τρίπολη για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Οι δύο ομάδες φάνηκαν μάλλον ικανοποιημένες με τον βαθμό της ισοπαλίας καθώς παραμένουν πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά υποτονικό με τους γηπεδούχους να έχουν δυο καλές ευκαιρίες στο 30΄ με τον Κρέσπι και στο 39΄ με υον Ιγκλέσιας.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας συνέχισε να έχει την υπεροχή αλλά η Λαμία ήταν αυτή που έφτασε πιο κοντά σε ένα τέρμα όταν στο 71΄ μετά από εκτέλεση φάουλ του Σλίβκα, ο Μεντίνα πήρε την κεφαλιά η οποία σταμάτησε στο δοκάρι του Τσιγτσή. Ο Αστέρας έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 78΄ για ένα τέρμα όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Κοσέλεφ έδιωξε αλλά ο Μπαράλες πήρε την μπάλα και σε κενή εστία δεν κατάφερε να σκοράρει.

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Κίτρινες : Μουναφο - Μεντίνα, Μανούσος

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιάννης Δουβίκας): Τσιφτσής, Γκαρθία, Καστάνιο, Πίτσου, Άλβαρες, Ιγκλέσιας, Μουνάφο, Μπαρτόλο (76΄ Σίτο), Κρέσπι, Τιλίκα, Μπαράλες (90΄ Κωστέας).

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Αμπάντα, Σλίβκα (87΄ Μπεχαράνο), Τζανδάρης (68΄ Στάνκο), Μαρτίνεθ (68΄ Βασιλαντωνόπουλος), Νούνιες (88΄ Τσούκαλος), Μεντίνα, Βέργος (20΄ Μανούσος).

