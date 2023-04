Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος των αστυνομικών για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ.

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ, μίλησε το πρωί της Κυριακής ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

"Η δικογραφία αναφέρει τρία ακόμα άτομα, για τα οποία όμως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψη τους. Ήταν σίγουρα τρία άτομα τη στιγμή της δολοφονίας, οι δύο στο λευκό βαν και ο ένας στο σκουτεράκι, όμως ενδεχομένως στο βαν να υπήρχαν και άλλα άτομα "είπε αρχικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ακόμη, όπως τόνισε, "ο Γιώργος είχε ήδη μιλήσει στην αστυνομία για κάποια θέματα και ο τρόπος που δολοφονήθηκε δείχνει ότι ήθελαν να του κλείσουν το στόμα. Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για τους συλληφθέντες, με το στίγμα του κινητού τους τη στιγμή της δολοφονίας να είναι ένα από τα βασικά". Ενώ επεσήμανε πως "όταν συνελήφθησαν φάνηκε σα να το περίμεναν...

"Είναι δεδομένο ότι προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα, αλλά δεν το έκαναν λόγω της συζύγου του" είπε ακόμη ο κ. Καλλιακμάνης.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφέρθηκε στα περιστατικά με τους μπράβους της νύχτας.

