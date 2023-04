Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Σε ύφεση η φωτιά στο εργοστάσιο (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η φωτιά το βράδυ του Σαββάτου.

Υπό έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου κοντά στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου και καίγονται απορρίμματα και καλώδια.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

