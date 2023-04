Κοινωνία

“Στούντιο με θέα” - καταγγελία: Χωρίς γιατρό η Καστός (βίντεο)

Τι κατήγγειλε ο πρόεδρος της κοινότητας Καστού.

Χωρίς αγροτικό ιατρό έχει μείνει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού και οι ελάχιστοι κάτοικοι του νησιού διαμαρτύρονται...... Μάλιστα το καλοκαίρι που πλησιάζει και το νησί θα αυξήσει κατακόρυφα τον πληθυσμό του από κατοίκους και επισκέπτες, το πρόβλημα θα γίνει ακόμα πιο έντονο.

Το πρόβλημα δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται, όπως είπε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" ο πρόεδρος της κοινότητας Καστού.

"Το χειμώνα είμαστε περίπου 40 άτομα και όλοι είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που χρειάζονται γιατρό, ενώ το καλοκαίρι αυξάνεται ο κόσμος λόγω τουρισμού" είπε χαρακτηριστικά.

"Αν σε ένα μικρό παιδί μπει ένα αγγίστρι στο χέρι του ή έχει ένα τραυματισμό κατά τη διάρκεια των διακοπών δεν υπάρχει ένας γιατρός" είπε ο κ. Γιαννούτσος.

Το υπουργείο Υγείας δίνει να μπόνους 1.800 ευρώ σε όποιους γιατρούς αποφασίσουν να εργαστούν σεζόν στα νησιά, δεν είχε μεγάλη ανταπόκριση.

Η Ματίνα Παγώνη που βρέθηκε στην εκπομπή το πρωί της Κυριακής επεσήμανε πως "αυτά τα χρήματα μπόνους είναι μόνο για γιατρούς που παίρνουν απόσπαση για ένα μήνα για να πάνε σε νησί, δεν τους αφορά όλους".