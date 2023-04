Αθλητικά

Μαδρίτη: Ο Τσιτσιπάς στον τρίτο γύρο με ανατροπή

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να πάρει μια πρόκριση θρίλερ κόντρα στον Ντομινίκ Τιμ.

Στον 3ο γύρο του Madrid Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας, αν και είδε τον Αυστριακό Ντομινίκ Τιμ να κερδίζει το πρώτο σετ, απάντησε στα επόμενα δύο sets και χάρη στο σερβίς του επικράτησε με 3-6, 6-1, 7-6(5).

O "Tsitsifast" γύρισε το ματς και πήρε τη νίκη σε 2 ώρες και 19 λεπτά απέναντι στον 28χρονο τενίστα. Αντίπαλός του τη Δευτέρα (1/5) θα είναι ο Αργεντινός Σεμπαστιάν Μπάες. Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 winners και 27 αβίστα λάθη.

Στο 1ο σετ, ο Τιμ πέρασε μπροστά με 1-4 και από εκεί και πέρα κρατώντας το σερβίς του έφτασε στο 1-0. Με τον Τσιτσιπά να είναι άψογος στο σερβίς του και με δύο μπρέικ (2-0, 5-1), το 1-1 δεν άργησε. Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε με μπρέικ πόιντ στο 1-1 με το διπλό λάθος του Τιμ στο 3ο σετ.

Οι δύο παίκτες πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 5-5. Όμως, στο σημείο αυτό ένα λάθος του Τιμ χάρισε στον Τσιτσιπά μπρέικ πόιντ, αλλά ο Τιμ κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο Τσιτσιπάς επέμεινε και έφτασε σε άλλα δύο μπρέικ πόιντ στη συνέχεια, όμως δεν βγήκαν επιστροφές και τελικά ο Τιμ βγήκε αλώβητος, περνώντας μπροστά με 5-6.

Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του στη συνέχεια και τα πάντα ξεκαθάρισαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Έλληνας επέστρεψε από το 1-3, προηγήθηκε με 5-3 και είχε δύο ματς πόιντ στο 6-4. Ο Τιμ πήρε το μίνι μπρέικ πίσω παίζοντας... φουλ επίθεση, όμως ο Στέφανος αξιοποίησε το δεύτερο ματς πόιντ του με το λάθος του Αυστριακού στο φιλέ και έκλεισε τον αγώνα.

