Twitter: Ο Έλον Μασκ προαναγγέλλει νέα υπηρεσία

Το Twitter θα προσφέρει σύντομα στους χρήστες του τη δυνατότητα να αγοράζουν μεμονωμένα άρθρα εφημερίδων, δήλωσε ο Έλον Μασκ, ένα οικονομικό μοντέλο ωστόσο που έχει προκριθεί και δοκιμαστεί από άλλες πλατφόρμες στο παρελθόν, χωρίς επιτυχία.

«Από τον επόμενο μήνα, αυτή η πλατφόρμα (σ.σ. το Twitter) θα επιτρέπει σε εκδότες μέσων ενημέρωσης να χρεώνουν αναγνώστες ανά άρθρο, με ένα απλό κλικ», έγραψε ο ιδιοκτήτης του Twitter.

Από τότε που o ιδρυτής των εταιρειών Tesla και SpaceX αγόρασε στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου το μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης λανσάρει διαρκώς νέες μορφές χρήσης του Twitter, προτείνει, συχνά αιφνιδιαστικά, νέες ιδέες και αλλαγές στην πλατφόρμα, προκαλώντας ορισμένες φορές σύγχυση.

Μιλώντας για την τελευταία του αυτή ιδέα ο Μασκ είπε: «Αυτή θα επιτρέψει σε χρήστες που δεν πληρώνουν μηνιαία συνδρομή να πληρώνουν υψηλότερη τιμή ανά άρθρο, όταν θέλουν περιστασιακά να διαβάζουν ένα άρθρο», διευκρίνισε προσθέτοντας: «Έτσι, όλοι κερδίζουν και τα μέσα ενημέρωσης και οι αναγνώστες». Ωστόσο, ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τιμές, ή τη λειτουργία αυτού του νέου μοντέλου.

Η ιδέα μιας πλατφόρμας που επιτρέπει την αγορά μεμονωμένων άρθρων εφημερίδων, σε ένα μοντέλο εναλλακτικό, κάτι ανάμεσο στη δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε έντυπα μέσα ενημέρωσης με χρηματοδότηση από διαφημίσεις και στις συνδρομές, δεν είναι νέα, και δεν έχει στεφθεί με επιτυχία στο παρελθόν. Η δανέζικη νεοφυής επιχείρηση Blendle δεν κατάφερε με το δικό της μοντέλο δημιουργώντας ένα είδος iTunes δημοσιογραφικού περιεχομένου.

Το νέο "πείρασμα" Μασκ, όπως και προηγούμενες παρόμοιες προσπάθειες, απαιτεί τη συμμετοχή εκδοτών του Τύπου, οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν να συνδέσουν το περιεχόμενό τους στην πλατφόρμα, κάτι που δεν φαίνεται να είναι πρακτικά εύκολο. Με δεδομένες τις αποτυχημένες παρόμοιες προσπάθειες αυτού του μοντέλου, αλλά και της φήμης του Twitter, η οποία, από τότε που πέρασε στα χέρια του Μασκ, αμαυρώνεται.

