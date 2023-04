Πολιτική

Εκλογές 2023: Καλαφάτης, Κασιμάτη και Μπατζελή για την Οικονομία και τις μετεκλογικές συνεργασίες

Οι υποψήφιοι βουλευτές με την ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αντιπαρατέθηκαν στην εκπομπή «Στούντιο με θέα», στον δρόμο για τις κάλπες.

Οι υποψήφιοι βουλευτές, Σταύρος Καλαφάτης με την ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Νίνα Κασιμάτη με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Πειραιά και Κατερίνα Μπατζελή με το ΠΑΣΟΚ στον βόρειο τομέα της Αθήνας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα».

Ο κ. Καλαφάτης αναφερόμενος στο οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ, έκανε λόγο για ένα ρεαλιστικό και πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι μια έκθεση ιδεών όπως αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. «Θα συνεχίσουμε το ίδιο αποτελεσματικά όπως κάναμε την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης μας, μειώνοντας 50 φόρους», συμπλήρωσε ο κ. Καλαφάτης.

Από την πλευρά της η κυρία Κασιμάτη τόνισε ότι η ΝΔ προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους ψηφοφόρους υπερκοστολογώντας το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. «Η ΝΔ πήρε όντως στοχευμένα μέτρα, όπως υποσττηρίζει. Στοχευμένα υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, την ώρα που η μεσαία τάξη επιβιώνει με επιδόματα», σχολίασε η κυρία Κασιμάτη.

Η κυρία Μπατζελή υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή που θα κοστολογεί τις προτάσεις των κομμάτων ώστε να αποφεύγονται οι προεκλογικές πλειοδοσίες. «στο πρόγραμμα μας υπάρχει μια πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση για τους πλειστηριασμούς που απουσιάζει πλήρως από το πρόγραμμα της ΝΔ», πρόσθεσε η κυρία Μπατζελή.

Σε ότι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Καλαφάτης είπε ότι «είναι εθνική αναγκαιότητα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ και η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό τιμονιέρη για να την οδηγήσει».

Η κυρία Κασιμάτη τόνισε ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών θα κληθούν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν και «όσοι το αρνηθούν θα αναλάβουν και την ευθύνη για ότι ακολουθήσει».

Η κυρία Μπατζελή από την πλευρά της είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα λάβει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό και θα συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση που δεν θα έχει ως Πρωθυπουργό, ούτε τον Μητοστάκη, ούτε τον Τσίπρα».

