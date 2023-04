Πολιτική

Εκλογές 2023 – ΜέΡΑ25: Πρόγραμμα 100 ημερών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Προσφέρει καινοτόμες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα… Πριν έρθει ο σοσιαλισμός ή η Δευτέρα Παρουσία!», τονίζεται στη σχετική ενημέρωση.

Το δικό του πρόγραμμα 100 Ημερών, έδωσε στη δημοσιότητα το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη, ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως σημειώνει, «προσφέρει καινοτόμες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα… Πριν έρθει ο σοσιαλισμός ή η Δευτέρα Παρουσία!».

Αναλυτικά, εντός 100 ημερών από τις εκλογές, το ΜέΡΑ25-Συμμαχία για τη Ρήξη υπόσχεται:

«Κατάργηση του ΗΡΑΚΛΗ, που ταΐζει με πρώτες κατοικίες και μικρομάγαζα τα αρπακτικά ταμεία. Και ίδρυση του ΟΔΥΣΣΕΑ - της δίκαιης και αποτελεσματικής δημόσιας εταιρείας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.Κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και άμεση εισαγωγή πλαφόν στη λιανική στο 5% του μέσου κόστους παραγωγής ρεύματος. Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή κατώτατων μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων. ΦΠΑ από το 24% στο 15% και από το 13% στο 7%, με κατάργηση προπληρωμών και τέλους επιτηδεύματος για τους μικρομεσαίους.

Πρόστιμα και λουκέτα σε σουπερμάρκετ όταν οι τιμές τους "τρέχουν" γρηγορότερα από το κόστος τους. Απαγόρευση στις τράπεζες να μας χρεώνουν για ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και ίδρυση του δημόσιου δωρεάν συστήματος συναλλαγών ΔΗΜΗΤΡΑ που δεν θα είναι όμηρος ούτε των τραπεζιτών ούτε της Φρανκφούρτης.

*Τέλος στις εξορύξεις και στις χερσαίες ανεμογεννήτριες. Κάθε πολυκατοικία, κάθε γειτονιά, κάθε χωριό και μια ενεργειακή κοινότητα εκμεταλλεύεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πλαίσιο νέας Ενιαίας Δημόσιας ΔΕΗ. Μεγάλες επενδύσεις στο ντίζελ του μέλλοντος, το πράσινο υδρογόνο, στις πλωτές ανεμογεννήτριες και σε μονάδες μαζικής παραγωγής σύγχρονων μπαταριών σε παρακμάζουσες βιομηχανικές ζώνες.

Επειδή όλα μπορούν να είναι αλλιώς», καταλήγει η σχετική παρουσίαση του προγράμματος των 100 πρώτων ημερών, η οποία είναι διαθέσιμη, ως οπτικό υλικό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, https://www.youtube.com/watch?v=9vYo0D3An1o .

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας