Τσίπρας: Δεν θα αφήσω να ξεχαστεί το έγκλημα των Τεμπών

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έρθει πρώτος για να φέρει την αλλαγή, δεν υπάρχει αλλαγή χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας από συνέντευξη του στο Mega, ενώ τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα για να έρθει η αλλαγή, δεν υπάρχει αλλαγή χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μιλώντας για την υποψηφιότητα του στις Σέρρες (θα είναι και στα Δωδεκάνησα και την ‘Α Πειραιά) χαρακτήρισε υποκριτική την παραίτηση του Κώστα Αχ. Καραμανλή από τη θέση του υπουργού μετά την τραγωδία των Τεμπών καθώς 40 μέρες μετά μπήκε στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, και έθεσε σειρά ερωτημάτων προς τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι η υποψηφιότητα του στις Σέρρες έχει προφανή συμβολισμό, «ότι η πολιτική δεν είναι μια υπόθεση οικογενειών, γόνων, τζακιών». Τόνισε ότι δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα αυτό, «έχει την απόφαση μου όμως να μην αφήσω να ξεχαστεί αυτό το έγκλημα».

Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει: «Πού τον κρατάει ο κ. Καραμανλής, ποια είναι η αιτία που έχει υποψήφιο τον υπουργό που παραιτήθηκε, ποιος είναι ο υπεύθυνος του διορισμού αυτού του ανθρώπου (σ.σ. του σταθμάρχη) που ήταν ανεκπαίδευτους; Ποιανού ρουσφέτι ήταν; Ποιος έχει την ευθύνη της απαξίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου 4 χρόνια τώρα; Ποιος θα απολογηθεί, ποιος θα δώσει εξηγήσεις γι' αυτή τη μεγάλη τραγωδία;. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις, όχι για ρεβανσισμό, αλλά για να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά μπροστά σε τραγωδία», τόνισε.

Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι η δικαιοσύνη προχώρησε σε ποινική δίωξη του πρώην επικεφαλής του ΟΣΕ και δύο στελεχών που είχαν την ευθύνη για την παράνομη, όπως είπε, μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη και πως «ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμανλής οφείλουν να απαντήσουν ποιος έκανε αυτό το ρουσφέτι». Πρόσθεσε ότι ο κ. Καραμανλής νομιμοποίησε «αυτή την παράνομη μετάταξη» με υπουργική απόφαση. Πρόσθεσε ότι το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που η κυβέρνηση όρισε, λέει ότι το 2019 υπήρχε τηλεδιοίκηση στην περιοχή της Λάρισας και πως η ζημιά που έγινε από φωτιά δεν αποκαταστάθηκε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι ζητά ισχυρή εντολή σε αυτή την κάλπη -δεν θέλουμε να υπάρξει άλλη κάλπη- να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος για να μπορέσει να συγκροτηθεί από τις εκλογές της απλής αναλογικής ισχυρή και μακράς πνοής σταθερή προοδευτική κυβέρνηση με στόχο να βγάλει τη χώρα από το αυτό το δράμα που ζει αυτά τα τέσσερα χρόνια. Σημείωσε ότι «οι εκλογές της απλής αναλογικής δεν είναι εκλογές χαλαρής ψήφου, θα βγάλουν κυβέρνηση».

Είπε ότι «κατά πάσα βεβαιότητα το πρώτο κόμμα με το τρίτο κόμμα θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση» και πως το μήνυμα του στον λαό είναι ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έρθει πρώτος για να φέρει την αλλαγή, δεν υπάρχει αλλαγή χωρίς τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτο».

Ακόμη, σχολίασε για τον κ. Μητσοτάκη ότι «αυτός που εδώ και τέσσερα χρόνια έχει φέρει ένα τέρας στην πολιτική ζωή του τόπου, την κυβέρνηση του -που παρακολουθούσε το μισό πολιτικό σύστημα, καταρράκωσε το κράτος δικαίου, μας απομάκρυνε από την Ευρώπη, έφερε την τρομακτική ακρίβεια- μας λέει ότι είναι τερατογένεση η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων».

«Διεκδικώ μια κυβέρνηση μακράς πνοής και σταθερότητας, δεν διεκδικώ μια κυβέρνηση που θα κρίνεται στην ανοχή ενός κόμματος του 3%», τόνισε, και συμπλήρωσε: «Από εκεί και πέρα αν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση, όσο περισσότεροι τη στηρίξουν μέσα κι έξω από τη Βουλή τόσο καλύτερο για τον τόπο. Αλλά ο στόχος μου είναι ισχυρή πρωτιά στον ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει την επόμενη μέρα να κάνει το παν για να συγκροτήσει κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας μακρά πνοής».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Άκης Σκέρτσος, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας αναφέρει σε ανακοίνωση του: Ανάμεσα στα πολλά ψέματα που είπε για άλλη μια φορά ο κ. Τσίπρας σήμερα το πρωί, ξέχασε βολικά να αναφερθεί σε μια πολύ σημαντική για τη δημοκρατία και τις εκλογές υπόθεση: ο ΣΥΡΙΖΑ ως δήθεν υπέρμαχος της δημοκρατίας και πολέμιος του φασισμού, κατέθεσε τελικά υπόμνημα στον Άρειο Πάγο εναντίον του κόμματος Κασιδιάρη; Ή λειτουργεί πάλι ως δημοκρατική εξαίρεση, κλείνοντας το μάτι στους ψηφοφόρους ενός καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση που επιχειρεί να ξαναμπεί στη Βουλή με τον μανδύα πολιτικού κόμματος;

Μήπως τελικά ο κ. Τσίπρας είναι δημοκράτης μόνο στα λόγια και όχι στην πράξη κι αυτό που πραγματικα προσδοκά είναι καποιες «ευπρόσδεκτες ψήφους» από αυτόν τον χώρο; Αναμένουμε σαφή απάντηση χωρίς «ναι μεν αλλά», υποσημειώσεις και αστερίσκους, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν καταψήφισε τις σχετικές διατάξεις στη Βουλή.





