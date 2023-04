Κοινωνία

Σύλληψη 39χρονου για διαδοχικές ληστείες σε Ελληνικό και Αργυρούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκε ο 39χρονος.



Συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός λίγο μετά την τέλεση δύο διαδοχικών ληστειών σε Ελληνικό και Αργυρούπολη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες της 29-4-2023, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 39χρονος ημεδαπός για δύο διαδοχικές ληστείες στις περιοχές του Ελληνικού και της Αργυρούπολης.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος κινούμενος με όχημα, μετέβη αρχικά σε περίπτερο στην περιοχή του Ελληνικού, όπου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, απευθύνοντας λεκτική απειλή στον υπάλληλο, απέσπασε χρηματικό ποσό. Ακολούθως και σε μικρό χρονικά διάστημα ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο δράσης, διέπραξε ληστεία σε βάρος υπαλλήλου περιπτέρου στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Λίγο αργότερα, περιπολούντες αστυνομικοί, κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν τον 39χρονο στην περιοχή της Γλυφάδας και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης των ληστειών. Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας