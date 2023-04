Πολιτική

Εκλογές: Ο Κασιδιάρης ζητά να κριθούν αντισυνταγματικές οι τροπολογίες στην εκλογική νομοθεσία

Θέμα αντισυνταγματικότητας των τελευταίων τροπολογιών στην εκλογική νομοθεσία έθεσε στον Άρειο Πάγο η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή, ζητώντας παράλληλα να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Ειδικότερα, η κ. Πανταζή κατέθεσε στο Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου υπόμνημα με το οποίο υποστηρίζει ότι είναι αντισυνταγματικές πολλαπλώς οι τροποποιήσεις στο άρθρο 32 του ΠΔ 26/2012 και εξ αυτού του λόγου υπάρχει αναγκαιότητα μη εφαρμογής της από τον ‘Αρειο Πάγο.

Ακόμη, ζητάει η δικηγόρος να σταλεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της κυρίας Πανατζή έχει ως εξής:

«Χθες αργά το βράδυ, το δικηγορικό μας γραφείο, υπέβαλλε ενώπιον του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου υπόμνημα για την υποβοήθηση της κρίσης του, σχετικά με την ανακήρυξη του συνδυασμού υποψηφίων του Εθνικού Κόμματος Έλληνες στην επερχόμενη εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου. Στο υπόμνημα μας στοιχειοθετείται η αντισυνταγματικότητα της πολλαπλώς τροποποιημένης διάταξης του άρθρου 32 του ΠΔ 26/2012 και η εξ αυτού του λόγου αναγκαιότητα μη εφαρμογής της από τον ‘Αρειο Πάγο. Έχουμε την πεποίθηση ότι το υπόμνημα μας αυτό θα βοηθήσει τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας μας σε δίκαιη κρίση που δεν θα παραβιάζει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, το τεκμήριο αθωότητας, την ελεύθερη έκφραση του εκλογικού σώματος και τις δεσμεύσεις σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες της χώρας μας. Επί τη βάσει του τελευταίου, ζητήσαμε την αποστολή προδικαστικού ή οιονεί προδικαστικού ερωτήματος προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς αυθεντική ερμηνεία της αντίθεσης της διάταξης με υπερνομοθετικές προβλέψεις, πριν την εφαρμογή της διάταξης και όχι μετά από αυτή».

