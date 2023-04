Κόσμος

Τουρκία - Εκλογές: Νίκη Κιλιτσντάρογλου στον πρώτο γύρο βλέπει η ΜΑΚ Research

Τι δήλωσε ο Μεχμέτ Αλί Κουλάτ, επικεφαλής της MAK Research, για τις εκλογές στην Τουρκία.



Ο Μεχμέτ Αλί Κουλάτ, Επικεφαλής της MAK Research, δήλωσε ότι οι Προεδρικές Εκλογές στην Τουρκία στις 14 Μαΐου ενδέχεται να τελειώσουν στον πρώτο γύρο με νίκη Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου.

«Πιστεύουμε ότι το ενδιαφέρον που είδαμε στο πεδίο για τον Μουχαρρέμ Ιντζέ αρχικά έχει μειωθεί πολύ σοβαρά. Τα στοιχεία που έχουμε αυτό μας δείχνουν. Εμφανίζεται μια πτωτική τάση», ανέφερε.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Μεχμέτ Αλί Κουλάτ ανέφερε ακόμη ότι ο υποψήφιος Σινάν Ογκάν άρχισε να λαμβάνει ψήφους τόσο από το Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (ΜΗΡ) όσο και από το Καλό Κόμμα.

«Τα σημερινά δεδομένα που έχουμε δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό οι εκλογές να τελειώσουν υπέρ του Κιλιτσντάρογλου στον πρώτο γύρο. Εάν το ποσοστό ψήφου του Muharrem Ince και του Sinan Ogan είναι υψηλότερο από 5% υπάρχει πιθανότητα οι εκλογές να περάσουν στον δεύτερο γύρο. Τα στοιχεία που έχουμε υποδεικνύουν ότι οι συνολικές ψήφοι θα παραμείνουν κάτω από το 5%», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής της OPTIMAR, Hilmi Dasdemir δήλωσε στη Σαμπάχ ότι «δεν έχουμε δει δημοσκοπήσεις όπου ο Ερντογάν δεν προηγείται»

Ο διευθυντής της εταιρείας που πρόσκεται στο ΑΚΡ δήλωσε ότι με βάση τις έρευνές τους το ΑΚΡ κερδίζει με διαφορά μεγαλύτερη από 8 μονάδες έναντι του CHP, ενώ για το Καλό Κόμμα τα πράγματα δεν είναι καλά. Υποστήριξε ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναποφάσιστοι είναι κατά κύριο λόγο το εκλογικό σώμα του ΑΚΡ, παρατηρεί ότι και αυτοί τείνουν να ξεκαθαρίσουν τις αποφάσεις τους σύντομα.

«Μπορώ να πω τα εξής σχετικά με την εκλογική μας έρευνα. Μέχρι στιγμής, βλέπουμε σταθερά τον Πρόεδρο Ερντογάν να προηγείται στην έρευνα», ανέφερε.

KONDA: Στήθος με στήθος Ερντογάν – Κιλιτσντάρογλου

Εν τω μεταξύ, χθες η εταιρεία δημοσκοπήσεων KONDA, η οποία φέρεται να πρόσκειται στο Καλό Κόμμα, σε έρευνα που διεξήχθη στις 15-16 Απριλίου, δείχνει Ταγίπ Ερντογάν και Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου να είναι στήθος με στήθος με τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης να κερδίζει στον δεύτερο γύρο με 51% έναντι 49% του Τούρκου Προέδρου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η Χαπέρτουρκ, στον πρώτο γύρο προηγείται ο Ταγίπ Ερντογάν με 43%, έναντι του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με 42%. Ο ηγέτης του Κόμματος Χώρα Μουχαρρέμ Ιντζέ λαμβάνει 8%.

Πρώτος γύρος

Κιλιτσντάρογλου: 49.4%

Ερντογάν: 43.7%

Ιντζέ: 4.5%

Ογάν: 2.4%

Δεύτερος γύρος

Κιλιτσντάρογλου: 53.6%

Ερντογάν: 46.4%

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας τα ποσοστά των κομμάτων προβλέπονται ως εξής:

AKP 36,2 %

CHP 24 %

Καλό Κόμμα IYI 13,7 %

HDP 10,3 %

MHP 7,4 %

Άλλα Κόμματα 8,5%