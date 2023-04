Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μπέικον: Έδειρα τον Μαντζούκα, γιατί με προκάλεσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην παίκτης των "πρασίνων" σε live του στο Instagram μίλησε για διάφορα θέματα που συνέβησαν στη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Η απάντηση της ομάδας.



Ο Ντουέιν Μπέικον, πρώην πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού, σε live που έκανε τα ξημερώματα στο instagram μίλησε για διάφορα θέματα που συνέβησαν στη θητεία του στους «πράσινους».

Ο Μπέικον αποδεσμεύθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον Παναθηναϊκό, λόγω περιστατικών απειθαρχίας. Το τελευταίο, που στάθηκε και αφορμή για να κοπεί από την αποστολή για το Game 2 με τον Κολοσσό, ήταν ένας καβγάς του. Ο Αμερικανός τα ξημερώματα έκανε live στο Instagram λέγοντας χαρακτηριστικά: «έδειρα τον Μαντζούκα γιατί με προκάλεσε».

Ο Μπέικον επίσης αρνήθηκε την κατηγορία πως είχε μεθύσει στο Μόντε Κάρλο παρέα με τον Τζέιμς, ενώ ισχυρίστηκε πως «είχα μέσο όρο 17 πόντους ανά παιχνίδι, το μεγαλύτερο ποσοστό στην ομάδα. Μην πιστεύετε ό,τι ακούτε. Πέρασα πολλές περίεργες καταστάσεις, οπότε δε με νοιάζει καθόλου που γυρίζω σπίτι μου νωρίτερα, αφού εξακολουθώ να παίρνω τα χρήματά μου».

Σε άλλο σημείο είπε ότι «έβαλαν τέσσερις μπράβους έξω από το σπίτι μου και τους είπαν να μου σπάσουν τα πόδια αν φύγω. Όλα αυτά επειδή χάσαμε το παιχνίδι, λες και ήταν μόνο δικό μου λάθος, όχι ολόκληρης της ομάδας. Ήρθαν στα αποδυτήρια και τα έλεγαν αυτά, απειλώντας μας και έβαλαν μπράβους έξω από το σπίτι το δικό μου, του Πάρις Λι και του Ντέρικ Γουίλιαμς. Εγώ όμως ήμουν εκεί, να παίζω ακόμα και με τους τραυματισμούς μου».

Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ που μεταδίδει το gazzetta.gr, όντως η ΚΑΕ είχε βάλει ασφάλεια έξω από το σπίτι του για μία μέρα επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα λόγω των... νυχτοπερπατημάτων του, με σκοπό να τον προφυλάξουν.

Ο Παναθηναϊκός πήρε θέση στα όσα ειπώθηκαν από τον Μπέικον, τονίζοντας πως ο παίκτης δεν σεβάστηκε τους εσωτερικούς κανονισμούς της ομάδας, αλλά ούτε και τα αποδυτήριά της.

Πιο συγκεκριμένα: «Για μήνες προσπαθούσαμε να προστατεύσουμε τον ίδιο αλλά και τη φήμη της ομάδας από όσα ανήκουστα συνέβαιναν. Δυστυχώς, όμως, αναγκαστήκαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με έναν άνθρωπο που δε σεβάστηκε ποτέ την ομάδα, τους κανόνες και τα αποδυτήριά της. Σε μια ομάδα υπάρχουν εσωτερικοί κανονισμοί για ξενύχτια, κατανάλωση αλκοόλ, ουσιών, ωράρια, συμπεριφορές, βιαιοπραγίες και όλα όσα αφορούν την καθημερινότητά της.

Στον Παναθηναϊκό και στις αξίες του δεν χώρα κανείς που δεν τα σέβεται.

Κλείνοντας, ακόμη και αυτή τη στιγμή, δεν θα μπούμε σε αναλυτικές λεπτομέρειες από σεβασμό σε οποιονδήποτε έχει περάσει από την οικογένεια του Συλλόγου».

Ειδήσεις σήμερα:

Πλεύρης: Δέχθηκε επίθεση με γιαούρτια σε μεζεδοπωλείο (εικόνες)

Δολοφονία Καραϊβάζ - Καλλιακμάνης: Προσπάθησαν να τον σκοτώσουν την προηγούμενη μέρα (βίντεο)

Βασιλιάς Κάρολος: Το πρόγραμμα της τελετής στέψης του