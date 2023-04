Πολιτική

Πλεύρης: Δέχθηκε επίθεση με γιαούρτια σε μεζεδοπωλείο (εικόνες)

Ο Υπουργός Υγείας βρισκόταν μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τα οποία επίσης έγιναν στόχος της επίθεσης.

Επίθεση με γιαούρτια σε μεζεδοπωλείο στα Πετράλωνα, καταγγέλλει ότι δέχθηκε ο Θάνος Πλεύρης.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει μέσω ανάρτησής του, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής όσο ο ίδιος βρισκόταν με την οικογένειά του σε μεζεδοπωλείο στα Πετράλωνα.

Μάλιστα, αναφέρει ότι τα γιαούρτια με τα οποία του επιτέθηκαν "θρασύδειλοι αριστεριστές" πέτυχαν και τα δύο του παιδιά.

Μολις τώρα Τρώγοντας μεσημέρι σε μεζεδοπωλείο στα Πετραλωνα με την γυναίκα μου και τα παιδιά μου θρασύδειλοι αριστεριστές μου επιτέθηκαν με γιαούρτια πετυχαίνοντας εκτός από εμένα τα δυο μου παιδιά. Αυτοί είναι στοχεύοντας εμένα πέτυχαν με γιαούρτια τα παιδιά μου. Άθλιοι pic.twitter.com/uEESzpqiGs — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 30, 2023

Τόσο άθλιοι. Μπροστά στον 8 χρόνο γιο μου, την 13 χρονη κόρη μου και την γυναίκα μου να επιτίθενται, να πετυχαίνουν εκτος από εμένα την οικογένεια μου. Αυτοί είναι

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 30, 2023

Ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Η επίθεση από θρασύδειλα φασιστοειδή με καλυμμένα χαρακτηριστικά κατά του Θάνου Πλεύρη, της συζύγου και των μικρών παιδιών του, μέρα μεσημέρι, σε κατάστημα εστίασης στα Πετράλωνα, είναι ευθεία επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία και το δικαίωμα κάθε πολίτη να κυκλοφορεί ελεύθερος και να νιώθει ασφαλής.



Όσοι θεωρούν ότι υπάρχουν άβατα στις πόλεις μας που τους ανήκουν βρίσκονται εκτός του δημοκρατικού τόξου και αποτελούν απειλή για το κράτος δικαίου.



Αναμένουμε την άμεση και σκληρή καταδίκη των κομμάτων απέναντι σε τέτοια φαινόμενα εκφασισμού της κοινωνίας από τους κάθε λογής εραστές του χάους και των άκρων».

