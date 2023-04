Formula 1 - GP Αζερμπαϊτζάν: Ο Πέρεζ μεγάλος νικητής (βίντεο)

Αθλητικά

Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, σημείωσε ο Σέρχιο Πέρεζ. Ποιοι τερμάτισαν στην δεύτερη και τρίτη θέση.



Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στο γκραν πρι του Αζερμπαϊτζάν, ύστερα από αυτή του 2021, σημείωσε σήμερα (30/4) ο Σέρχιο Πέρεζ.

Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα μετά την εγκατάλειψη του Νικ Ντε Φρις με AlphaTauri, είδε πρώτος την καρό σημαία στον αγώνα που διεξήχθη στο Μπακού και έφτασε συνολικά τις έξι νίκες στην καριέρα του.

Δεύτερος τερμάτισε ο Ολλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, με τη δεύτερη Red Bull, ενώ την τριάδα του βάθρου συμλήρωσε ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ο οποίος είχε εκκινήσει από την "pole position".

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Λεκλέρκ έφτασε πρώτος στην πρώτη στροφή και διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι και τον τρίτο γύρο. Με την ενεργοποίηση του DRS, ωστόσο, ο Φερστάπεν κατάφερε και προσπέρασε τον Μονεγάσκο με το ξεκίνημα του 4ου γύρου, ενώ στον 6ο γύρο και ο Πέρες πέρασε τον Λεκλέρκ πριν την πρώτη στροφή.

Στον 11ο γύρο ο Ντε Φρις σταμάτησε στην πίστα, ενώ ο Φερστάπεν μπήκε στα πιτ για αλλαγή ελαστικών υπό συνθήκες κανονικού αγώνα (όπως και ο Χάμιλτον). Λίγο αργότερα, όμως, βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω της εγκατάλειψης του Ολλανδού, με αποτέλεσμα ο Πέρες να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία και να μπει στα πιτ για τη δική του αλλαγή ελαστικών χωρίς να χάσει χρόνο σε σχέση με τον Φερστάπεν, εξέλιξη που του επέτρεξε να πάρει την πρωτοπορία, την οποία διατήρησε ως το τέλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τελευταίο γύρο ο Οκόν της Alpine μπήκε στα πιτ για αλλαγή ελαστικών, ωστόσο το πιτ λέιν ήταν γεμάτο κόσμο που περίμενε το τέλος του αγώνα και τις απονομές.

Επόμενος αγώνας της Φόρμουλα Ένα είναι το γκραν πρι του Μαϊάμι, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Κυριακή 7 Μαΐου.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του γκραν πρι στο Αζερμπαϊτζάν και οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:

Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1 ώρα 32:42.436 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 2.137 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 21.217 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 22.024 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 45.491 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 46.145 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 51.617 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 1:14.240 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 1:20.376 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) + 1:23.862

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 93 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 87 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 60 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 48 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 34 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 28 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 28 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 27 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 10 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 6 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 4 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 4 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 4 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 4 Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 2 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 2 Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 1 Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 1 Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 0 Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Red Bull-Honda RBPT 180 βαθμοί Aston Martin-Mercedes 87 Mercedes 76 Ferrari 62 McLaren-Mercedes 14 Alpine-Renault 8 Haas-Ferrari 7 Alfa Romeo-Ferrari 6 AlphaTauri-Honda RBPT 2 Williams-Mercedes 1

