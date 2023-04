Τοπικά Νέα

Αντιπυρική περίοδος: Το σχέδιο της Πολιτικής Προστασίας και οι συστάσεις προς τους πολίτες

Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Ξεκίνησε η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν την Δευτέρα.

Την πλήρη ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά αύριο Δευτέρα 1η Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, τονίζει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο η προετοιμασία φέτος ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες, ευρείες συσκέψεις από τις αρχές του έτους στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη φετινή αντιπυρική περίοδο βασίζεται, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, βασίζεται στο νέο δόγμα Πρόληψη, Προετοιμασία/Ετοιμότητα σε συνδυασμό με την άμεση απόκριση στα έκτακτα συμβάντα ενώ στόχος της εντατικής και έγκαιρης προετοιμασίας, που φέτος ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ, είναι η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και ο βέλτιστος συντονισμός, με σκοπό την ακόμη πιο αποτελεσματική συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων: Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος, ΕΚΑΒ, Δασικών Υπηρεσιών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εθελοντών.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, για την άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε προ ημερών την 5η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών «ΙΟΛΑΟΣ 2».

Στο Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ 2» προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Ο Χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εκδίδεται καθημερινά από τη ΓΓΠΠ -με έναρξη για φέτος από σήμερα Κυριακή 30 Απριλίου- και ισχύει για την επόμενη ημέρα από την έκδοσή του.

Οι κατηγορίες κινδύνου που δύνανται να αποτυπωθούν στον Χάρτη είναι πέντε:

Πράσινο - Χαμηλή Μπλε - Μέση Κίτρινο - Υψηλή Πορτοκαλί - Πολύ υψηλή Κόκκινο - Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Κύριος στόχος της έκδοσης του Χάρτη είναι η ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες κατά το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα και από κοινού τυχόν ενάρξεις δασικών πυρκαγιών. Συμβάλλει, επίσης, καθοριστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών από αμέλεια.

Παράλληλα το υπουργείο απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για την αντιπυρική περίοδο.

Ειδικότερα:

Σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αποφεύγουμε οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε πυρκαγιά:

Καλούμε ΑΜΕΣΩΣ την Πυροσβεστική στο 199 ή το 112 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για:

Την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε

Το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

Την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

Το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Απομακρυνόμαστε αμέσως από την περιοχή

Διευκολύνουμε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων

Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών

Ακολουθούμε απλές οδηγίες πρόληψης και αυτοπροστασίας ( https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/dasikes-pyrkagies) από δασικές πυρκαγιές.

Θυμόμαστε: Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς στον ιστότοπο (https://civilprotection.gov.gr/arxeio-imerision-xartwn) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου και του Πυροσβεστικού Σώματος.

